Centro Álida España de Arana, pionero en atención a niñez con discapacidad

Con más de cinco décadas de servicio, el Centro Álida España ofrece terapias y educación especial para menores con discapacidad, facilitando su integración y mejorando su calidad de vida mediante atención profesional y acompañamiento familiar.

El Centro de Educación Especial Álida España de Arana atiende a menores de 15 años con discapacidad intelectual, física, sensorial-auditiva y discapacidad múltiple. Su objetivo es facilitar el acceso al aprendizaje y fortalecer el desarrollo individual y social, mediante una atención basada en estimulación oportuna y significativa.

Fue fundado en 1974 bajo la gestión de la entonces primera dama Álida España de Arana; es una institución pionera adscrita a la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

El Centro de Educación Especial Álida España de Arana atiende a menores con discapacidad. (Foto: Cortesía SBS)

Álida España destacó por sus iniciativas de desarrollo social y atención a la infancia.

Por más de 50 años el centro se ha convertido en un espacio pionero en la atención de la niñez con discapacidad en Guatemala.

En diciembre de 2024, tras 50 años de servicio, el centro reabrió sus puertas con un remozamiento significativo que incluyó mejoras en infraestructura (aulas, áreas de juego, seguridad) y equipamiento para brindar una mejor atención.

También se brinda terapia de lenguaje y fisioterapia. (Foto: Cortesía SBS)

Testimonios

Katerine Ibáñez, madre de Danna Hernández, explicó que su hija fue diagnosticada con parálisis cerebral y logró ingresar al centro en 2025, esto ha representado una oportunidad clave para su desarrollo.

"Ella ha avanzado bastante con los servicios especializados, ya que recibe terapia del lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia y educación especial. Con esto ha mejorado en su habla y en mantener firme su cabeza", expresó.

Madres de familia destacaron los avances que han observado en sus hijos. (Foto: Cortesía SBS)

Esto se ha logrado porque el lugar cuenta con programas psicopedagógicos como Educación Inicial, Habilitación Integral, Autismo, Discapacidad Múltiple, Discapacidad Sensorial y Auditiva, Preprimaria y Aula de Refuerzo en jornada matutina y vespertina.

Por aparte, Marina González, madre de Cristian Menchú, recordó que su hija fue diagnosticada con hidrocefalia y ya llevan cuatro años de terapias.

"Costó mucho asimilarlo, pero con la ayuda de los psicólogos hemos seguido de pie y gracias a Dios hemos visto mejoría en él, por lo que estamos muy felices con el centro y eso nos motiva a seguir en la lucha", resaltó.

El centro se encuentra ubicado en la zona 3. (Foto: Cortesía SBS)

Desarrollo

El Centro también ofrece servicios especializados como psicología, terapia de lenguaje, fisioterapia, aula multisensorial, hidroterapia, terapia ocupacional y recreativa, y trabajo social, en beneficio de la población atendida.

En su primer año en el centro, Maximiliana Canel espera fortalecer el desarrollo de su hija Alisson Valentina, quien fue diagnosticada con acondroplasia, la condición provoca una estatura marcadamente baja. Además, nació con desarrollo lento y huesos de cristal.

Se ofrece servicios especializados como psicología. (Foto: Cortesía SBS)

"Su ingreso ha representado mucha ayuda, porque las terapias tienen un costo elevado y aquí todo es gratuito. Incluso nos brindan herramientas para seguir trabajando con nuestros hijos en casa", expresó.

Entre terapias, enseñanzas, el trajín de ida y vuelta, las madres coinciden que la atención especializada, el acompañamiento emocional y la orientación para las familias representan un respaldo fundamental para fortalecer el desarrollo y bienestar de quienes asisten al centro.

Atiende de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 12:00 horas. (Foto: Cortesía SBS)

El Centro de Educación Especial Álida España de Arana se encuentra ubicado en la 14 calle 0-28, zona 3, y atiende de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 12:00 horas.

Para mayor información sobre sus servicios, se deben comunicar a los números 2253-8961 o 2296-2344, o bien escribir al correo direccion.centroalida@sbs.gob.gt.