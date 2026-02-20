Así encontraron los cuerpos en el automóvil abandonado

-

En la escena del crimen encontraron casquillos de bala alrededor y un cartel que atribuía el delito a la MS

OTRAS NOTICIAS: Así luce la escena donde fue abandonado el vehículo con cuatro personas adentro

Luego del macabro hallazgo reportado en la madrugada de este viernes 20 de febrero, se conoce que cuatro hombres entre los 25 y 30 años fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo tipo sedán en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

Según información compartida por Bomberos Municipales Departamentales, testigos indicaron que el vehículo fue abandonado como a las 23:30 horas de la noche del jueves 19 de febrero, dejaron las luces intermitentes activadas y tras las horas la sospecha incrementó.

Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. (Foto: ASONBOMD)

En la escena se encontraron a los cuatro hombres con impactos de bala en la cabeza, tres de ellos en la parte trasera y uno dentro del del baúl. Además se encontró un cartel donde indicaban que el delito había sido cometido por integrantes de la MS.

Uno de los cuerpos fue encontrado en la cajuela del vehículo. (Foto: ASONBOMD)

Al lugar se presentaron las autoridades del Ministerio Público y realizaron las diligencias de peritaje, asimismo se trasladaron los cuerpos al Inacif donde realizarán la necropsia correspondiente.