-

La división territorial de Chiquimula dio origen a departamentos clave como Zacapa, Jalapa y, tras su supresión y recreación, el departamento de El Progreso, marcando la evolución de Oriente.

En 1530 los españoles se apoderaron del departamento, tras someter a los chortís y llamaron a la región Chiquimula de la Sierra, que comprendía Zacapa, El Progreso e Izabal.

En la época colonial, el Corregimiento de Chiquimula abarcó Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso e Izabal, siendo casi el 20 por ciento del territorio actual de Guatemala; Sin embargo, el primer asentamiento de la región fue destruido por un huracán y los terremotos de 1765.

En 1825, la Asamblea del Estado Constituyente de Guatemala estableció que el territorio guatemalteco quedaba dividido en siete departamentos: Verapaz, Chiquimula, Guatemala-Escuintla, Suchitepéquez-Sololá, Sacatepéquez-Chimaltenango, Quetzaltenango-Soconusco, Totonicapán-Huehuetenango.

Del Templo Minerva, en la cabecera de Zacapa, solo quedan recuerdos, pues fue demolido. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El entonces departamento de Chiquimula incluía los municipios de Zacapa, Acasaguastlán, Sansaria, Esquipulas, Jalapa y Mita.

En 1844, la villa de Gualán y sus inmediaciones, hoy parte de Zacapa, pasaron a ser parte de Izabal, reduciendo el territorio de Chiquimula. Sin embargo, en 1850 lo recuperó y a su vez reincorporó al departamento de Mita, ya que este fue suprimido.

En un inicio se le llamó parque Inglés, pero luego se le cambió el nombre a Ismael Cerna, en honor al poeta ipalteco. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Con el triunfo de la Revolución liberal de 1871, nuevamente el poder central se vio en la urgencia de dividir ciertos departamentos, para un mejor control político. Fue entonces que Chiquimula tuvo una nueva división, con la creación del departamento de Zacapa por Decreto Número 30 del 10 de noviembre de ese mismo año.

Un año después, el gobierno liberal, bajo el mando de Justo Rufino Barrios, creó el departamento de Jalapa a expensas fundamentalmente del territorio de Jutiapa y, en menor medida, del de Guatemala, al haber perdido el municipio de Sanarate.

La construcción oficial del parque actual de Chiquimula comenzó en 1927, con estilo colonial. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Sin embargo, por decisión propia de los sanaratecos, su municipio regresó al departamento de Guatemala por acuerdo gubernativo del 27 de abril de 1874.

Ferrocarril trae cambios

Para el siglo XX, la construcción del ferrocarril fue un factor económico para la departamentalización de la República de Guatemala, pues el tramo de Puerto Barrios a la capital, que fue inaugurado el 19 de enero de 1908, permitió la movilización de mercancías hacia el mar Caribe y el océano Atlántico.

En la ciudad de Chiquimula, los visitantes admiran los vestigios de la iglesia vieja de la aldea San Esteban. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Por lo que el presidente Manuel Estrada Cabrera decretó el 13 de abril de 1908, la creación del departamento de El Progreso con los municipios de Cabañas, Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, San José del Golfo, Guastatoya, Sansaria y las aldeas al noroeste de Chiquimula.

Sin embargo, el 9 de junio de 1920, el presidente Carlos Herrera Luna emitió el Decreto Número 756, que suprimía dicho departamento y decretando que los municipios que lo conformaban se integraban a los departamentos que pertenecían en 1908, salvo Guastatoya, que pasó a ser parte del Departamento de Guatemala.

La actual Municipalidad de Guastatoya, El Progreso. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

Sin embargo, el 3 de abril de 1934, en sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa, decretó nuevamente la creación de El Progreso y estableciendo a Guastatoya su cabecera.

La división política de Guatemala, forjada tras las reestructuraciones de la época liberal y los cambios del siglo XX, culminó en la creación de 22 departamentos, cifra que el país mantiene en la actualidad. El departamento de Chiquimula, central en esta historia de fragmentación, es uno de ellos.

El Progreso, cuyo estatus fue revocado y restablecido varias veces, es hoy un departamento clave en la región nororiental de Guatemala. Su economía se basa principalmente en la producción agrícola, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar y tabaco en sus distintas zonas.

La importancia administrativa de estas divisiones territoriales sigue vigente. El medio Soy502 ha reportado que departamentos históricamente ligados como El Progreso y Zacapa se destacan por sus logros en la reducción de la razón de mortalidad materna, un indicador social crucial.