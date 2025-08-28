Los retos de la digitalización en Guatemala para atraer inversión extranjera

-

Empresarios y funcionarios conversaron sobre la importancia de digitalizar los procesos administrativos para agilizar los trámites y eliminar la "resistencia al cambio".

En el marco del quinto conversatorio previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2025), que se llevará el 9 de octubre próximo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) convocó a funcionarios del Organismo Ejecutivo para abordar el avance de los esfuerzos en materia de digitalización.

Durante el conversatorio denominado "La digitalización para la atracción de inversión extranjera directa", los participantes coincidieron en que la alta complejidad de trámites administrativos ha sido un obstáculo histórico para la entrada de capital extranjero, posicionando a Guatemala como uno de los países con la mayor cantidad de trámites para abrir y operar negocios, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de los avances, como la digitalización de 840 trámites y procesos bajo la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), el país aún enfrenta desafíos significativos. El principal reto, más allá de la tecnología, es la "resistencia al cambio" tanto en las instituciones públicas como en los usuarios, destacó Miguel Torrebiarte, presidente Fundesa.

Se requiere una total interoperabilidad entre entidades para eliminar trámites presenciales y redundantes, un factor clave para cerrar la brecha digital y mejorar la atención al ciudadano. En este sentido, Guatemala se encuentra rezagada en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, ocupando el puesto 126 con 0.51 puntos, muy por debajo de líderes regionales como Uruguay, Chile y Costa Rica, agregó Torrebiarte.

(Foto: Fundesa)

Esfuerzos desde el sector público

Durante el conversatorio, la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado, compartió que desde el gobierno se impulsa una agenda de modernización del Organismo Ejecutivo, enfocada en la transformación digital, que reconoce la existencia de la economía digital. En ese sentido, señaló que se busca la creación de un sistema que facilite el comercio e inversión a través de una plataforma digital interoperable que centralice y agilice las gestiones clave para la operación de las empresas.

La estrategia de transformación digital se centra en lograr procesos digitales, integrados y accesibles, con un enfoque claro en la simplificación de trámites como paso previo a la digitalización. "Un concepto clave es que mientras menos trámites, menos burocracia, más fácil es la posibilidad de hacer negocios", recalcó Prado.

Por su parte, Joaquín Barnoya, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, se refirió a los retos previos, incluyendo una “presa histórica” de expedientes y procedimientos manuales. La administración actual ha priorizado la regulación sanitaria y ha contratado personal para desarrollar plataformas digitales. Se creó recientemente el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT) y para octubre se espera el Sistema Automatizado de Medicamentos (SIAMED-WEB), los cuales gestionarán todas las autorizaciones sanitarias.

“ En Fundesa, reafirmamos nuestra convicción de que la digitalización es un pilar insustituible para convertir a Guatemala en un destino de inversión moderno y competitivo, es un paso firme para mejorar el servicio al ciudadano y un factor crítico para reducir la pobreza ” Miguel Torrebiarte , presidente de Fundesa

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Rodrigo Rodas, indicó que esa cartera ha implementado el Sistema Ágil de Gestión Ambiental (SAGA), que permite la recepción electrónica de todas las categorías de expedientes. El objetivo es convertir las licencias ambientales en “herramientas efectivas de protección a la naturaleza” a través de una nueva plataforma que sustituya a SAGA para fortalecer la trazabilidad y eficiencia.

“Como empresarios, como funcionarios, como guatemaltecos, no estamos aquí solo para hacer negocios o diseñar políticas. Estamos aquí, todos, para honrar la posibilidad de un país donde el desarrollo y la naturaleza caminen de la mano”, enfatizó Rodas.

Por su lado, Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que esa entidad lidera una profunda transformación digital para impulsar la inversión y las exportaciones en el sector agropecuario. A través de la simplificación de procesos y la implementación de agrobiotecnologías, se busca garantizar seguridad y credibilidad en los mercados globales y posicionar al país como un socio confiable mediante la digitalización de sus procesos.

Los funcionarios de estos tres ministerios fueron invitados al conversatorio por Fundesa, ya que son instituciones contempladas en la primera fase del eje de transformación digital en el marco de la agenda de modernización del Organismo Ejecutivo.

Lecciones para la transformación digital

Durante el evento, Benjamín Maturana, representante del Tony Blair Institute for Global Change, organización que brinda acompañamiento técnico en materia de estrategia, políticas públicas y ejecución de planes de gobierno, compartió lecciones aprendidas de la implementación de proyectos de transformación digital a nivel global.

La primera y más importante, según Maturana es la necesidad de definir claramente la visión y acotar el alcance de los proyectos para evitar que se vuelvan inmanejables, costosos y terminen fracasando, como ha ocurrido en otros países.

Maturana enfatizó la importancia de la ciberseguridad, un aspecto crucial que debe abordarse desde el diseño inicial de cualquier proyecto digital, especialmente ante el creciente riesgo de ciberataques impulsados por la inteligencia artificial. También subrayó el concepto de "interoperabilidad", destacando la necesidad de que las instituciones estatales utilicen estándares comunes para compartir información de manera eficiente y crear arquitecturas de datos que permitan la integración y el uso inteligente de la información.

Su participación subraya que la digitalización es un proceso complejo que requiere una planificación meticulosa, protección de datos y una colaboración integral entre todas las entidades involucradas.