Cierran vía y habilitan carril reversible tras accidente en San Cristóbal

Un accidente de tránsito ocurrió cerca del mediodía frente a la iglesia Mega Frater, sobre el Puente San Cristóbal en dirección a Mixco, dejando como saldo la muerte de un motociclista.
Alrededor del mediodía de este lunes 24 de noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó un accidente frente a la Iglesia Mega Frater, en el que un motociclista perdió la vida.
El suceso provocó el cierre vehicular sobre el puente San Cristóbal en dirección de la ciudad de Guatemala hacia Mixco, generando una fuerte congestión vial.
Ante la situación, personal de la PMT coordinó la habilitación de un carril reversible con el fin de agilizar la circulación hacia el sector de Ciudad San Cristóbal.
Amílcar Montejo, director de Comunicaciones de Emetra, pidió a los automovilistas mantenerse atentos a las instrucciones viales mientras avanzan las labores en el lugar y recomendó evitar el tramo de Guatemala hacia Mixco.