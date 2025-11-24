Triple colisión deja carro volcado y cierre vial en colonia La Reformita zona 12

El accidente involucró a tres automóviles, uno de los cuales quedó volcado a un costado de la vía asfáltica.
Una triple colisión interrumpió el paso vehicular la mañana de este lunes en la intersección de la 10 avenida con 22 calle, en la colonia La Reformita, zona 12.
El accidente involucró a tres automóviles, uno de los cuales terminó volcado a un lado de la vía, según imágenes reportadas por socorristas.
Los Bomberos Municipales atendieron a varias personas que presentaban golpes y crisis nerviosa; sin embargo, no fue necesario trasladar a nadie a un hospital.
Las imágenes muestran a tres vehículos con daños en la parte frontal y trasera tras el impacto.
Se espera que el paso en ambos sentidos de la calle quede cerrada temporalmente mientras se retiran los vehículos.
Recomiendan a los conductores a optar por rutas alternas mientras se completan las labores de limpieza y remoción de los automóviles involucrados en el accidente.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.