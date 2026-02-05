Dictaminan iniciativa para modernizar el sistema portuario nacional

-

La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global.

TE PUEDE INTERESAR: La ley que busca autorizar el funcionamiento de puertos privados durante 50 años

El lunes 2 de febrero, en el Congreso, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas emitió dictamen favorable a las iniciativas 6527 y 6541, que proponen la Ley General del Sistema Portuario. Con este pronunciamiento, la propuesta avanza en su trámite legislativo.

La Comisión emitió dictamen favorable a la Ley General del Sistema Portuario. (Image: Captura de pantalla)

El dictamen parte del diagnóstico de que la infraestructura y la gestión portuaria del país requieren una actualización profunda para responder a las exigencias del comercio global y superar rezagos históricos.

En ese contexto, la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Jovel, sostuvo que "Guatemala no puede competir en un mundo con puertos del siglo pasado" y subrayó que "el desarrollo no se decreta, se construye con decisiones ciertas".

“ Modernizar los puertos es elegir crecimiento, competitividad para Guatemala. ” Sandra Jovel diputada VALOR

La iniciativa propone un marco normativo orientado a elevar la competitividad del país mediante reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, alineadas con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza.

"La iniciativa de ley se va a componer por un marco legal moderno que le dé certeza política, que defienda reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, que alinee la gestión portuaria con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza", explicó la congresista.

Agregó que se busca reducir riesgos negándoles irregularidades, condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera, que garantice la estabilidad normativa y revitalice los contratos a largo plazo, y que tenga como objeto una visión de desarrollo sostenible que permita nuevos proyectos portuarios, logísticos y zonas de influencia portuaria", indicó Jovel.

La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global. (Imagen: captura de pantalla)

Pilares

Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de una Autoridad Portuaria Nacional con carácter técnico, responsable de regular, fiscalizar y planificar el sistema portuario a largo plazo. El modelo plantea una separación clara de funciones políticas, operativas y de control, con el objetivo de reducir conflictos de interés y fortalecer la institucionalidad.

El proyecto de ley plantea reglas claras, seguridad y certeza jurídica para atraer inversión. (Foto: Archivo/Soy502)

La propuesta también incorpora esquemas de administración flexibles y mecanismos que faciliten la participación del sector privado en infraestructura y operaciones portuarias, sin comprometer la propiedad estatal. Estas medidas buscan acelerar proyectos estratégicos, reducir la carga fiscal del Estado y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

El pleno del Congreso deberá decidir sobre la aprobación final de la ley. (Imagen: captura de pantalla)

En el ámbito económico y financiero, la ley plantea un régimen sostenible que asegure recursos para inversión, mantenimiento y modernización de los puertos, además de tarifas uniformes y competitivas. A ello se suman procesos de contratación modernos, digitalización de trámites y simplificación administrativa para reducir tiempos y costos logísticos.

Al final se destacó que "modernizar los puertos es elegir crecimiento, competitividad para Guatemala".

El dictamen favorable representa un avance; no obstante, será el pleno del Congreso el encargado de conocer, discutir y decidir sobre la aprobación final de la Ley General del Sistema Portuario.

Mira el video: