Dictaminan iniciativa para modernizar el sistema portuario nacional

  • Por Susana Manai
05 de febrero de 2026, 11:09
El proyecto plantea reglas claras, seguridad y certeza jurídica para atraer inversión. (Foto: Archivo/Soy502)

El proyecto plantea reglas claras, seguridad y certeza jurídica para atraer inversión. (Foto: Archivo/Soy502) 

La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global.

El lunes 2 de febrero, en el Congreso, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas emitió dictamen favorable a las iniciativas 6527 y 6541, que proponen la Ley General del Sistema Portuario. Con este pronunciamiento, la propuesta avanza en su trámite legislativo.

La Comisión emitió dictamen favorable a la Ley General del Sistema Portuario. (Image: Captura de pantalla)
La Comisión emitió dictamen favorable a la Ley General del Sistema Portuario. (Image: Captura de pantalla)

El dictamen parte del diagnóstico de que la infraestructura y la gestión portuaria del país requieren una actualización profunda para responder a las exigencias del comercio global y superar rezagos históricos.

En ese contexto, la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Jovel, sostuvo que "Guatemala no puede competir en un mundo con puertos del siglo pasado" y subrayó que "el desarrollo no se decreta, se construye con decisiones ciertas".

Modernizar los puertos es elegir crecimiento, competitividad para Guatemala.
Sandra Jovel
diputada VALOR

La iniciativa propone un marco normativo orientado a elevar la competitividad del país mediante reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, alineadas con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza.

"La iniciativa de ley se va a componer por un marco legal moderno que le dé certeza política, que defienda reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, que alinee la gestión portuaria con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza", explicó la congresista.

Agregó que se busca reducir riesgos negándoles irregularidades, condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera, que garantice la estabilidad normativa y revitalice los contratos a largo plazo, y que tenga como objeto una visión de desarrollo sostenible que permita nuevos proyectos portuarios, logísticos y zonas de influencia portuaria", indicó Jovel.

La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global. (Imagen: captura de pantalla)
La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global. (Imagen: captura de pantalla)

Pilares

Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de una Autoridad Portuaria Nacional con carácter técnico, responsable de regular, fiscalizar y planificar el sistema portuario a largo plazo. El modelo plantea una separación clara de funciones políticas, operativas y de control, con el objetivo de reducir conflictos de interés y fortalecer la institucionalidad.

El proyecto de ley plantea reglas claras, seguridad y certeza jurídica para atraer inversión. (Foto: Archivo/Soy502)
El proyecto de ley plantea reglas claras, seguridad y certeza jurídica para atraer inversión. (Foto: Archivo/Soy502)

La propuesta también incorpora esquemas de administración flexibles y mecanismos que faciliten la participación del sector privado en infraestructura y operaciones portuarias, sin comprometer la propiedad estatal. Estas medidas buscan acelerar proyectos estratégicos, reducir la carga fiscal del Estado y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

El pleno del Congreso deberá decidir sobre la aprobación final de la ley. (Imagen: captura de pantalla)
El pleno del Congreso deberá decidir sobre la aprobación final de la ley. (Imagen: captura de pantalla)

En el ámbito económico y financiero, la ley plantea un régimen sostenible que asegure recursos para inversión, mantenimiento y modernización de los puertos, además de tarifas uniformes y competitivas. A ello se suman procesos de contratación modernos, digitalización de trámites y simplificación administrativa para reducir tiempos y costos logísticos.

Al final se destacó que "modernizar los puertos es elegir crecimiento, competitividad para Guatemala".

El dictamen favorable representa un avance; no obstante, será el pleno del Congreso el encargado de conocer, discutir y decidir sobre la aprobación final de la Ley General del Sistema Portuario.

