Así se reajusta el bolsillo guatemalteco ante el alza de precios

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El alza en combustibles y alimentos básicos obliga a las familias guatemaltecas a un drástico reacomodo, sacrificando el ocio y el transporte privado para priorizar una canasta alimentaria cada vez más costosa.

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Para las familias guatemaltecas, llegar a fin de mes se ha convertido en un ejercicio de equilibrio financiero. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) revelan que el 84.3% del presupuesto familiar se destina al gasto corriente —aquellos desembolsos diarios para bienes y servicios de consumo inmediato que no aumentan el patrimonio, como comida y servicios—.

Cuando el costo de vida "muerde" estos pilares, la única opción es el sacrificio, tal como explica Fredy Gómez, director de Cardinal y ex subgerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), quien señala que ante el shock de precios no existe un traslado directo e inmediato porque el ingreso no aumenta al mismo ritmo, lo que fuerza un reacomodo de la cesta de consumo.

Para febrero de 2026, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ritmo inflacionario (variación interanual) se situó en 1.56%. Aunque esta cifra se considera técnicamente baja, refleja una aceleración respecto al 0.96% registrado en enero.

Esta tendencia se explica por una inflación mensual del 0.39%, impulsada principalmente por las divisiones de Alimentos (0.1730%) y Transporte (0.1018%), que registraron las mayores incidencias positivas.

Los gastos familiares implican darle prioridad a los alimentos en contraposición con actividades recreativas. (Foto: Canva/Soy502)

Los datos oficiales identifican que los productos que más empujaron al alza el costo de vida en este periodo fueron la gasolina (0.1014%), la carne fresca de res (0.0484%) y el güisquil (0.0333%).

Por su parte, el tomate mostró un comportamiento mixto en el largo plazo, con un índice que subió de 103.11 en febrero de 2025 a 113.80 en febrero de 2026, aportando una incidencia mensual marginal de 0.0080%.

La prioridad es el plato en la mesa

En un país donde la alimentación consume el 28.9% de los recursos del hogar, la aceleración de la inflación en febrero fue impulsada por productos donde la carne fresca de res y el güisquil tuvieron las mayores "incidencias positivas" —término que refiere al impacto específico de un producto para que la cifra final del IPC suba—.

Según Gómez, esta variación castiga severamente a quienes viven en pobreza, pues factores climáticos y prácticas de mercado disparan los precios de productos vitales que la Junta Monetaria (JM) no ha logrado controlar históricamente.

Los datos de la ENIGH muestran que los vegetales representan el tercer gasto más importante en comida (un rubro de Q945.7 millones mensuales); en ese sentido, productos como el güisquil, la zanahoria y el tomate, con un peso conjunto del 4.58% del índice, mantuvieron presiones al alza.

Varios vegetales mostraron tendencia al alza. (Foto: Canva/Soy502)

El combustible como detonante

Aunque el transporte representa directamente el 6.3% del gasto de los hogares, su impacto técnico se refleja en que la gasolina fue el producto con mayor incidencia al alza en febrero (0.1014%), lo que activa estrategias de sustitución.

"Las personas empiezan a bajar [el consumo] y empiezan a subir otros bienes", indica Gómez al explicar cómo el flujo vehicular disminuye porque la clase media carece de excedentes para absorber el costo de la movilidad privada.

La gasolina tiene un peso muy alto en la canasta básica (3.45%), de manera que al subir, se activa el riesgo de "segunda vuelta", pues como han indicado las autoridades monetarias, dado que el costo de importación representa el 59% de la gasolina y el 71% del diésel, el incremento en las gasolineras encarece el flete de mercancías.

Según estimaciones oficiales, un incremento de 20 dólares en el precio medio del barril de petróleo tiene la capacidad de impactar la inflación nacional en aproximadamente un 0.5%. Si el precio del crudo se estabiliza por encima de los 102 dólares de forma prolongada, el impacto inflacionario para el país podría escalar hasta rozar el 1%.

El precio de los combustibles depende de tendencias internacionales e impacta la economía local. (Foto: Canva/Soy502)

Reacomodo del gasto

Ante este escenario, la estructura de consumo sugiere que los hogares deben realizar lo que Gómez describe como un "reacomodo de la cesta de consumo".

Dado que el ingreso no aumenta al mismo ritmo que los precios, el presupuesto destinado a gastos no esenciales es el primero en absorber el impacto para priorizar bienes vitales como cereales, carnes y vegetales.

Gómez explica que la población no tiene más opción que "apretarse el cincho", ya que el hecho de que casi el 30% del presupuesto se destine a alimentos deja un margen de maniobra limitado.

El experto señala que este choque de precios, sumado al alza de los combustibles, crea una "tormenta perfecta" que castiga especialmente a las personas con ingresos bajos.

"Esta (alza) de gasolina viene a sumarse a otros efectos de alimentos, especialmente en regiones donde esta variación es muy fuerte", señala el experto.

Con la gasolina y la carne de res impulsando el costo de vida, el guatemalteco se ve obligado a estirar un presupuesto que, en palabras de Gómez, requiere de una política monetaria que incorpore explícitamente este contexto de vulnerabilidad nacional.

Interrelación (Ponderación vs. Impacto real) Producto Peso en la canasta (Ponderador) Impacto en la inflación (Incidencia) Interpretación Gasolina 3.45% 0.1014% Producto que más encareció la vida en febrero. Carne de res 2.46% 0.0484% Segundo mayor impacto; afecta el presupuesto de proteínas. Güisquil 0.21% 0.0333% Pese a su bajo peso, su fuerte alza lo hizo muy influyente. Tomate fresco 0.95% 0.0080% Impacto marginal este mes, pese a su alto consumo.

El peso del consumo

Estos son algunos datos proporcionados por la Base ENIGH 2022- 2023)

Gasto corriente nacional: Q22,875.7 millones al mes (84.3% del gasto total)

Prioridad alimenticia: 28.9% del presupuesto total se destina a comida

Rubro de vegetales: Gasto mensual de Q945.7 millones (tercer pilar alimentario)

Carga del transporte: 6.3% del gasto directo se destina a movilidad

Radiografía de la inflación

El detalle basado en el IPC de febrero 2026