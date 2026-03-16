Ricardo Arjona invita a guatemalteco a su concierto en EEUU

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Ricardo Arjona invitó a su concierto a un guatemalteco luego de que él tuviera un detalle con el cantautor.

A través de sus redes el cantante grabó el grato encuentro con un paisano quien, al reconocerlo, le llevó como regalo un plato de ostiones en un restaurante en San Francisco, California.

"El maravilloso arte de desplazarse por ahí. Prohibido aislarse, hay que salir a ver qué pasa. Escribiendo mucho, desordenando las ideas. San Francisco , gracias por la luz", escribió junto al clip del encuentro.

"¿No te van a decir nada con esto?", preguntó Ricardo.

"No, yo le pedí permiso a mi manager", contó el guatemalteco.

"Él no iba a ir al concierto ¿vas a ir?, le cuestionó el artista.

"Claro, si me invitas voy", respondió.

Allí todo quedó listo para que él pudiera ingresar de manera gratuita por invitación personal de Arjona.

"Me da mucho gusto la verdad, es un placer conocerte, soy de una aldea que se llama San Antonio Ixtacapa, en Suchitepéquez", le dijo.

De inmediato ambos conectaron y preparan todo para le reencuentro.

Ricardo Arjona continúa su gira por Estados Unidos.

MIRA:

Ricardo Arjona regala boletos a su concierto a un #guatemalteco cuyo detalle lo conmovió. @soy_502 pic.twitter.com/giKj2bSC3R — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) March 16, 2026