¡Que viva el campeón! PSG arrolla al Chelsea y se mete a cuartos de Champions

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Victorioso hace una semana en la ida de octavos de final (5-2), el Paris Saint-Germain volvió a golear este martes 3-0 al Chelsea en Londres y avanzó a cuartos de final de la Champions League.

El partido arrancó favorable a los parisinos, tras un primer gol surgido de la nada. El defensa senegalés Mamadou Sarr parecía tener controlado un balón en largo de Matvey Safonov, pero lo perdió, presionado por Khvicha Kvaratskhelia, y el georgiano aprovechó el regalo para el 1-0 (minuto 6).

¡Gran trabajo, chicos!



¡100.ª victoria en la Liga de Campeones! #UCL pic.twitter.com/wTaQz6Mxtk — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 18, 2026

Apenas recuperados de ese golpe, llegó otro mazazo, cuando el marroquí Achraf Hakimi, que venía en carrera, encontró con facilidad a Bradley Barcola en el área. Autor ya de un gran gol en la ida, el atacante de 23 años volvió a facturar otro bonito tanto (14), inalcanzable para Sánchez pese a su estirada.

Con 7-2 en el global de la eliminatoria al descanso, Luis Enrique dio entrada al joven Senny Mayulu, que no tardaría en dejar su marca en el partido.

Kvaratskhelia, tras una carrera por banda izquierda, buscó en la frontal a Hakimi, derribado por un defensa rival. El balón quedó a los pies del joven (62), que disparó al ángulo para disipar cualquier esperanza de milagro en Stamford Bridge. El PSG ahora espera por el ganador del Liverpool-Galatasaray.