El 99 % de gasolineras del país tienen tanques aptos para distribuir la mezcla E10

-

El mantenimiento de los recipientes que contienen el combustible en las estaciones de servicio es rápido y no requiere de obras mayores.

OTRAS NOTAS: MEM lanzará campaña para combatir desinformación sobre mezcla de gasolina con etanol

A poco de que entre en vigencia la obligatoriedad de distribuir gasolina mezclada con etanol al 10 % (E10), expertos del sector energético y autoridades coinciden en que casi la totalidad de estaciones de servicio del país cuentan con la infraestructura necesaria para almacenar y despachar este combustible.

Luis Fernando Villegas, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el sector de combustibles, explicó que la mayoría de los tanques existentes en las gasolineras guatemaltecas son metálicos, eso los hace adecuados para almacenar la mezclada E10.

Villegas, quien también fue responsable de la red más grande de estaciones de servicio en Colombia, indicó que los tanques metálicos son el estándar utilizado en América y que incluso Estados Unidos determinó que son los más adecuados para almacenar combustibles con etanol.

"Los mejores tanques para almacenar gasolina con etanol son los tanques metálicos y el 99 % de los tanques que hoy existen en Guatemala son metálicos, igual que en toda Sudamérica", explicó el experto.

Luis Fernando Villegas, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el sector de los combustibles y quien fue responsable de la red más grande de estaciones de servicio en Colombia. (Foto: AGN / Soy502)

El especialista señaló que, en la mayoría de los casos, las estaciones de servicio no necesitan cambiar su infraestructura, sino únicamente asegurarse de darle mantenimiento a los tanques antes de recibir el nuevo combustible.

"Esos tanques deben estar libres de agua y de sedimentos. Si no lo están, es una operación muy simple, se contrata a una empresa de mantenimiento o incluso muchas personas lo hacen ellos mismos, ya que se introduce una sonda para limpiarlo", detalló el ingeniero.

Explicó que el procedimiento consiste en introducir una manguera o sonda en el tanque para extraer los residuos acumulados en el fondo, sin necesidad de realizar obras mayores o retirar la estructura.

"No hay que romper el tanque, no es un trabajo que lo desgaste. Simplemente se introduce la sonda, se extrae todo lo del fondo y ya están listos para recibir el primer envío", indicó el especialista.

LEA MÁS: Etanol E10 y su impacto en los aranceles de Guatemala

Añadió que, una vez realizado este proceso inicial, el mantenimiento consiste en evitar que los tanques vuelvan a acumular agua o sedimentos, lo que permite operar sin dificultades con la mezcla E10.

"Es una operación muy simple. Destapan una de las bocas, introducen las mangueras, estas succionan el agua y los residuos, los llevan a un tanque y listo. El proceso detendrá la operación de la estación entre una hora o dos horas", aseveró Villegas.

Costos de mantenimiento

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), señaló que las estaciones de servicio ya trabajan en procesos de mantenimiento y limpieza de sus tanques para prepararse para la distribución de la mezcla E10.

"Todas están trabajando con distintas metodologías de limpieza, están deshidratando sus tanques. Al final es un proceso simple, se limpia el tanque, se saca el agua y luego se carga con la mezcla de gasolina E10", explicó el funcionario.

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. (Foto: SCSP / Soy502)

Destacó que "habrá muchas partículas sueltas al principio y podrían llegar a trabar los filtros, pero solo deben cambiarse y quedará resuelto el problema".

Barrios también explicó que el MEM llevó a cabo estimaciones sobre los costos que podría implicar el mantenimiento inicial de los tanques en las estaciones de servicio.

"Nos dimos a la tarea de investigar en el Ministerio y hemos llegado a la conclusión de que hacer una limpieza del tanque puede llegar a costar entre Q 4,000.00 y Q 6,000.00", detalló el viceministro.

Añadió que "es posible que el precio sea mayor si la gasolinera está ubicada en un municipio lejano", como ejemplo, mencionó que, si una estación está ubicada en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la limpieza podría ser mayor por los costos de flete, viáticos, hospedaje y horas adicionales de trabajo.

Barrios indicó que han "identificado que hay personas que tienen estaciones que ya han comprado el equipo, han entrenado a quienes trabajan con ellos y desarrollan sus cronogramas para hacer las limpiezas".

El funcionario puntualizó que lo más importante es que las estaciones ya "están deshidratando y dando mantenimiento a sus tanques".

Entrada en vigencia

El Gobierno prevé que la obligatoriedad de distribuir gasolina mezclada con etanol al 10 % entre en vigencia en Guatemala el 30 de junio de 2026, como parte de la política pública orientada a incorporar biocombustibles en la matriz energética del país.

La medida forma parte de una estrategia que busca diversificar las fuentes de energía, reducir emisiones contaminantes y promover el uso de combustibles más limpios, en línea con experiencias internacionales donde la mezcla de etanol con gasolina se utiliza desde hace décadas.