Impulsan avance de iniciativa de legítima defensa en el Congreso

Se integrarán mesas técnicas para revisar el Código Civil y el Código Penal.

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso sostuvo una reunión de trabajo en la que trazó su hoja de ruta para los próximos meses. Uno de los puntos centrales fue la iniciativa sobre legítima defensa.

Dicha propuesta de ley fue asignada a las comisiones de Gobernación y de Defensa Nacional desde hace más de dos años sin que se haya emitido dictamen.

El diputado Álvaro Arzú indicó que se analiza la posibilidad de solicitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso que remita el expediente a la Comisión de Reformas al Sector Justicia para su conocimiento, o bien, presentar una nueva iniciativa para que sea leída en el pleno y posteriormente enviada a esta comisión.

La iniciativa fue presentada el 3 de marzo de 2023 y desde entonces no se ha emitido ningún dictamen. (Foto: Archivo/Congreso Guatemala)

"El día de hoy quedó claro que es una iniciativa que es de importancia y prioridad para la mayoría de los miembros", afirmó.

Arzú explicó que la propuesta busca que una persona que sea agredida dentro de su propiedad privada pueda defenderse legítimamente, incluso con arma de fuego, sin enfrentar consecuencias legales.

Señaló que han existido casos en los que ciudadanos que repelieron ataques en su vivienda terminaron detenidos de forma provisional. "Lo que queremos evitar es que los ciudadanos que se defienden legítimamente dentro de su propiedad privada tengan consecuencias legales", sostuvo.

Iniciativa protección al menor

En cuanto a la iniciativa sobre relaciones paternofiliales, Arzú reconoció que el tema ha generado amplio debate dentro de la comisión. Indicó que se han recibido opiniones de distintas instituciones, entre ellas el INACIF y la Procuraduría General de la Nación, debido a que el contenido involucra derechos de la niñez.

La reforma sobre relaciones paternofiliales seguirá en análisis técnico antes de un dictamen. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Aunque existe consenso para emitir un dictamen, señaló que aún se afinan detalles técnicos para evitar efectos no deseados. "Al ser un tema que tiene relación con niños, tenemos que ser sumamente cuidadosos de no cometer algún error no intencionado que pueda generar consecuencias", explicó. Añadió que este será el punto principal a discutir en la próxima sesión.

Reformas en agenda

Durante la reunión también se reiteró el interés en avanzar en reformas al Código Civil y al Código Penal mediante mesas técnicas, así como conocer iniciativas relacionadas con el combate a pandillas y terrorismo, el financiamiento de estas acciones y cambios al Código Procesal Penal, especialmente en materia de prisión preventiva.

La comisión impulsará mesas técnicas para revisar el Código Civil y el Código Pena. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La sesión fue presidida por el diputado Álvaro Arzú, presidente de la comisión, quien informó que el diputado Cornelio García asumirá la vicepresidencia y la diputada Sandra Covel como secretaría en la junta directiva.