Gobierno abre dos nuevas sedes policiales en San Benito, Petén

-

Autoridades señalan que el proyecto busca fortalecer la seguridad en Petén.

OTRAS NOTAS: Así quedaron los nuevos salarios aprobados para los elementos de la PNC

El Gobierno inauguró este martes la Estación 62-1 y la Subestación 62-1-1 de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicadas en San Benito, Petén.

Lo anterior forma parte de la estrategia para ampliar la presencia policial y fortalecer las capacidades operativas en uno de los departamentos considerados estratégicos para la seguridad del país.

En el acto participaron el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el director general de la PNC, David Custodio Boteo.

Durante su intervención, el ministro Villeda afirmó que el verdadero éxito de la nueva infraestructura dependerá de los resultados que genere para la población y no del acto de inauguración.

Señaló que la nueva sede deberá traducirse en una mayor capacidad de patrullaje, atención de denuncias, respuesta a emergencias y cercanía con las comunidades.

Autoridades del @GuatemalaGob y del #Mingob participan en la inauguración del nuevo edificio de la Estación 62-1 y Subestación 62-1-1 de la @PNCdeGuatemala.#EstamosCumpliendo#FacebookLive ➡️ https://t.co/zrhBVTRBzO pic.twitter.com/Q5y0fOSFgb — MinGob (@mingobguate) July 14, 2026

El funcionario sostuvo que la estación fue concebida como una "base de acción" para fortalecer la protección de la ciudadanía y aseguró que forma parte del compromiso del Gobierno de dignificar las condiciones de trabajo de los agentes policiales.

También exhortó al alto mando de la PNC a impulsar proyectos de reparación y mantenimiento de otras sedes policiales, con el objetivo de evitar el deterioro de las instalaciones y brindar espacios adecuados para el personal.

Villeda añadió que Petén requiere una presencia permanente del Estado y no intervenciones esporádicas, por lo que consideró que este tipo de obras buscan acercar los servicios de seguridad a la población y fortalecer la capacidad institucional en el territorio.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la nueva subestación refleja la prioridad que su administración otorga a la protección de las personas, los recursos naturales y el desarrollo de dicho departamento, al que calificó como un territorio estratégico para la seguridad nacional.

El mandatario aseguró que su Gobierno trabaja para fortalecer a la PNC mediante mejores instalaciones, equipo moderno, más personal y una mayor cobertura territorial, con el propósito de enfrentar en mejores condiciones al crimen organizado transnacional y a la delincuencia común.

LEA MÁS: Definen nueva escala salarial para personal operativo y administrativo de la PNC

Arévalo también enfatizó que el fortalecimiento institucional va acompañado de mayores controles internos para identificar y separar de la institución a los agentes involucrados en actividades ilícitas.

Reiteró que existe una política de "tolerancia cero" contra la corrupción dentro de la PNC y confirmó que ha instruido al Ministerio de Gobernación a separar y promover acciones penales contra los policías que colaboren o faciliten actividades criminales.

Finalmente, el presidente expresó su respaldo al ministro de Gobernación y al alto mando policial, al tiempo que reconoció el trabajo de los agentes que, dijo, desempeñan su labor con integridad y vocación de servicio.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando inversiones para que el personal policial cuente con los recursos y condiciones necesarias para cumplir su misión en beneficio de la población de Petén y del resto del país.