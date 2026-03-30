Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Incautan arsenal y capturan a dos sospechosos en Huehuetenango

  • Por Susana Manai
29 de marzo de 2026, 18:34
Se incautaron varias armas de fuego, cargadores y municiones. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Se incautaron varias armas de fuego, cargadores y municiones. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Dos personas con presunta nacionalidad mexicana fueron capturadas durante el operativo. 

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a hombre tras amenazar a jugadores rivales con arma de fuego en zona 18     

Este domingo 29 de marzo, el Ministerio de Gobernación informó sobre la localización de un arsenal durante un operativo conjunto en el municipio de La Democracia, en Huehuetenango

Las diligencias se realizaron en operativo conjunto con la PNC y el Ejército. (Foto: MinGob)
Las diligencias se realizaron en operativo conjunto con la PNC y el Ejército. (Foto: MinGob)

Según el reporte la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, reportó la incautación de al menos 15 fusiles, 2 armas tipo pistolas, 77 cargadores y varias municiones útiles.

Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas, quienes presuntamente son de nacionalidad mexicana. 

En el operativo capturaron a dos personas. (Foto: MinGob)
En el operativo capturaron a dos personas. (Foto: MinGob)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar