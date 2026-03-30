Incautan arsenal y capturan a dos sospechosos en Huehuetenango

Dos personas con presunta nacionalidad mexicana fueron capturadas durante el operativo.
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Este domingo 29 de marzo, el Ministerio de Gobernación informó sobre la localización de un arsenal durante un operativo conjunto en el municipio de La Democracia, en Huehuetenango.
Según el reporte la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, reportó la incautación de al menos 15 fusiles, 2 armas tipo pistolas, 77 cargadores y varias municiones útiles.
Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas, quienes presuntamente son de nacionalidad mexicana.