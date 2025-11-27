Versión Impresa
Se incautaron más de Q150 mil en efectivo tras diligencias de allanamientos

  • Por Reychel Méndez
27 de noviembre de 2025, 13:18
Tras allanamiento en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, se incautaron Q153 mil 900 en efectivo (Foto: Ministerio Público)

Tras allanamiento en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, se incautaron Q153 mil 900 en efectivo (Foto: Ministerio Público)

Además del dinero en efectivo se decomisaron vehículos, armas de fuego y terminales móviles.

Desde el pasado 26 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas en coordinación con el fiscal regional metropolitano y en compañía de la Policía Nacional Civil, se realizaron más de 80 allanamientos en la Ciudad de Guatemala. 

Las inspecciones y obtención de evidencia se desarrollaron en en las zonas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 21 de la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de Villa Nueva y Chinautla. 

El propósito de estos allanamientos es para fortalecer las investigaciones y ejecutar órdenes de captura contra personas vinculadas a estos hechos. (Foto: Ministerio Público)
El propósito de estos allanamientos es para fortalecer las investigaciones y ejecutar órdenes de captura contra personas vinculadas a estos hechos. (Foto: Ministerio Público)

Como resultado de estas diligencias, se incautaron Q153 mil 900 en efectivo, dos vehículos, ocho armas de fuego, dos terminales móviles.

Por aparte, se realizó la aprensión de Carlos P., sindicado de asesinato y robo agravado.

Según las autoridades, luego de finalizar los allanamientos se decomisaron en total, 25 indicios que fortalecerán la investigación.

Carlos P será procesado por asesinato y robo. (Foto: Ministerio Público)
Carlos P será procesado por asesinato y robo. (Foto: Ministerio Público)

