¡Tragedia! Incendio en cohetería deja dos fallecidos en San Raymundo (videos)

Un incendio de grandes proporciones se desató en una cohetería en la colonia Linda Vista, San Raymundo, dejando un saldo preliminar de al menos dos víctimas mortales y dos desaparecidas.
Un incendio se registró este lunes 17 de noviembre en una distribuidora de juegos pirotécnicos ubicada en la colonia Linda Vista, en el municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala.
Bomberos Voluntarios han atendido la emergencia y de manera preliminar se reportan dos personas fallecidas y dos desaparecidas.
Videos han sido compartidos por el cuerpo de bomberos y por usuarios de las redes sociales tras reportarse este incendio, el que se observaba desde varios metros de distancia.
El fuego consumió por completo este inmueble, donde se distribuían distintos tipos de cohetillos, por lo que los socorristas y vecinos del sector han colaborado en apagar las llamas.
De momento se desconoce el total de víctimas heridas y la identidad de cada una de ellas, así como la de las víctimas mortales y desaparecidas.