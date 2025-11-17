Clima para este 17 de noviembre: neblina, lluvias y tormentas eléctricas

Este fenómeno no solo provocará un giro del viento en la capital, sino que también traerá el regreso de lluvias acompañadas de descargas eléctricas durante la tarde, afectando principalmente al Occidente, la Bocacosta y el Altiplano Central, según informó el Insivumeh.
Este lunes 17 de noviembre, el país amanece con un sistema de alta presión que poco a poco empieza a debilitarse. Ese cambio puede sentirse principalmente en la Ciudad de Guatemala, donde el viento, habitualmente del norte, podría girar hacia el sur en la ciudad capital conforme avance el día.
Según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este lunes, las zonas del Norte y del Caribe podrían iniciar la jornada con cielos nublados, aunque esas nubes tenderán a disiparse a medida que suba el sol. En el resto del territorio, el amanecer será más estable, con pocos nubarrones.
Por la tarde, el panorama se vuelve más dinámico; se espera que algunas regiones registren lluvias acompañadas de descargas eléctricas, sobre todo en el Occidente, la Bocacosta, el sur del Altiplano Central y los Valles de Oriente. En el Norte y el Caribe también podrían presentarse chubascos aislados, aunque de forma menos frecuente, detalló el ente científico.
En las demás áreas del país el clima podría presentarse con cielos despejados o solo con nubosidad ligera, concluyó el Insivumeh.