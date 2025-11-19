Temblor de 5.0 sorprende a guatemaltecos la tarde de este miércoles

El movimiento telúrico fue sensible en el sur del país.
Un temblor se registró en una parte del territorio guatemalteco a las 15:09 horas de este miércoles 19 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 5.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el Océano Pacífico.
La profundidad del mismo ocurrió a 61.23 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.