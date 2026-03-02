Restos de "El Mencho" ya se encuentran en un cementerio de Jalisco (videos)

-

La carroza fúnebre de "El Mencho" fue trasladada bajo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Este lunes 2 de marzo trasladaron los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", al panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco, México, bajo un fuerte operativo de fuerzas federales y del Ejército mexicano.

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), falleció el pasado 22 de febrero luego de ser abatido en el municipio de Tapalpa y una semana después fue sepultado.

La carroza blanca con sus restos partió pasadas las 10:00 de la mañana de Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés de Guadalajara, en donde la noche anterior se llevó a cabo el velorio.

El cortejo fúnebre de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco.pic.twitter.com/xqgPN4ZS6n — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 2, 2026

Durante el recorrido, la misma fue escoltada por unidades oficiales mientras helicópteros realizaban sobrevuelos constantes como parte de las labores de vigilancia.

Decenas de vehículos oficiales permanecieron desplegados en la zona. La circulación vehicular fue restringida entre las calles Ejido y Ramón López Velarde, permitiendo únicamente el acceso a residentes y vehículos vinculados al servicio funerario.

Fuentes federales señalaron que el objetivo del dispositivo fue prevenir posibles actos violentos o intentos de acercamiento por parte de grupos rivales.

A las afueras del Recinto de La Paz reciben a las carrozas con banda



El Occidental pic.twitter.com/JJqMoqfTY0 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) March 2, 2026

Asistencia de allegados de "El Mencho"

Según el medio El Financiero, se contó con la presencia de Laisha Michelle, hija de "El Mencho", quien llegó en un Jeep junto a su esposo. La joven es señalada como expareja de Christian Ochoa, alias "El Guacho", uno de los hombres de confianza del exlíder del CJNG, quien fue sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos.

Al lugar también llegaron decenas de personas, muchas con el rostro cubierto. Entre los arreglos florales destacaron una corona con las siglas CJNG y un arreglo floral con forma de gallo, símbolos vinculados a la organización.

Un arreglo floral con forma de gallo fue visto en el cementerio. (Foto: Jalisco Rojo)

Según El Occidental, el cuerpo de Rubén Oseguera salió de la funeraria en un ataúd de metal dorado hacia su última morada en Recinto de la Paz, y recorrió el camino más corto, el de 26 kilómetros.

De acuerdo con El Occidental, se calcula que recibió más de 500 coronas sin nombre. Las que llegaron con listón fueron intervenidas por personas que se encargaron de retirarles las dedicatorias antes de que pudieran ser fotografiadas.

En un féretro color dorado fue trasladado desde una funeraria ubicada en la calle Gigantes el cuerpo que se presume corresponde a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.



El cortejo fúnebre partió con destino al panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, donde sería… pic.twitter.com/CgRjcIXNjd — Azucena Uresti (@azucenau) March 2, 2026

Mientras tanto, los vehículos que ingresaban al estacionamiento del panteón eran revisados uno a uno para evitar la introducción de objetos peligrosos o armas.

Ahora se lleva a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Aviación y Santa Margarita, en Zapopan



➡️ https://t.co/DroEpV5wUr

El Occidental pic.twitter.com/5uUfv16D12 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) March 2, 2026

*Con información de Infobae