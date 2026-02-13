Violencia en zona 6: Ataque armado deja un fallecido y un herido este viernes

-

El herido fue trasladado de manera urgente y en estado agónico a un centro asistencial.

Una balacera se registró a plena luz del día de este viernes 13 de febrero, en la 20 avenida y 2a. calle de la zona 6 capitalina.

En el lugar fueron atacadas dos personas, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.

Al arribar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años en estado delicado, quien presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El herido fue trasladado en estado agónico a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

Luego de brindarle atención prehospitalaria, lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, con heridas más notorias en el brazo y en el cráneo, indicaron los bomberos.

Esta persona viste una playera blanca, pantaloneta negra y tenis blancos, según detallaron los socorristas.

Un fallecido

Mientras que, en la escena del crimen quedó fallecido otro hombre de aproximadamente 30 años, quien aún no ha sido identificado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las respectivas diligencias.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena y han bloqueado la vía que conduce hacia la zona 1, debido a los indicios que han quedado en el lugar tras este hecho de violencia.