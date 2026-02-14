Incendio forestal: Cuatro niños sufren quemaduras cuando regresaban de estudiar

-

Uno de los menores había desaparecido tras el incendio, pero fue localizado con vida y posteriormente trasladado a un centro de salud junto con los otros tres niños que estaban en estado delicado.

Cuatro menores de edad que caminaban hacia su vivienda en la aldea Cerro Chiquito, en Zacapa, sufrieron quemaduras, tres de ellos de tercer grado al quedar atrapados entre un incendio forestal.

Fernando Acevedo, portavoz de Bomberos Voluntarios, indicó que subieron hasta la aldea para poder brindarle los primeros auxilios a tres niños que habían sufrido quemaduras de tercer grado en un 80% de su cuerpo.

Dos hermanos están entre las víctimas con quemaduras. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Dos de ellos son hermanos y fueron identificados como Josué García, de 5 años, y Noemí García, de 3. El tercer menor es primo de ellos y fue identificado como Donis Pérez, de 4, por lo que fueron estabilizados y trasladados en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

Un primo de los hermanos también sufrió quemaduras. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Se había perdido

Además, se reportó que el cuarto niño iba con ellos y que también resultó con quemaduras, pero en un principio había desaparecido, por lo que se coordinó su búsqueda.

En la misma participó la Municipalidad de Zacapa, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala y Bomberos Voluntarios.

Una hora más tarde fue localizado Yeison Gero, de 7 años, pero también fue trasladado al centro de salud para que pudiera ser evaluado por los médicos de turno.

El cuarto menor había desaparecido, pero fue localizado con vida. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Rosa Elena Ramírez, abuela de los menores comentó que, los niños tienen dos días de haber empezado a ir a la escuela y en ese momento regresaban a sus viviendas, pero al pasar por un pastizal, otros niños le prendieron fuego y "como el sacate está seco y ellos son pequeños no pudieron salir del fuego, por lo que fueron alcanzados por las llamas", dijo.

*Con información de Lorena Lorenty / Nuestro Diario