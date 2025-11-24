Incendio en vivienda en zona 13 deja daños que superan los Q200 mil

Un incendio en la madrugada de este lunes sorprendió a los residentes de una vivienda ubicada en zona 13 del que se reportan grandes pérdidas económicas.
La madrugada de este lunes 24 de noviembre, un incendio sorprendió a los residentes de una vivienda ubicada en la Avenida Las Américas y 21 calle, zona 13.
Según testigos, el fuego comenzó en el área de los dormitorios y se extendió con rapidez.
Los Bomberos Municipales lograron controlar las llamas utilizando al menos 2 mil galones de agua y equipos de presión, evitando que el fuego se prolongara a otras viviendas del sector.
Las personas que se encontraban dentro del inmueble lograron salir por sus propios medios. Más tarde, personal médico verificó que ninguna de ellas presentó heridas ni complicaciones respiratorias.
Sin embargo, el propietario de la vivienda explicó que las pérdidas materiales podrían superar los 200 mil quetzales.
Hasta el momento, el origen del incendio se encuentra bajo investigación.