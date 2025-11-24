¡Precaución! Habilitan carril reversible tras ataque armado en zona 13

Un ataque armado ocurrido este lunes en la 5a calle y 7a avenida de la zona 13 hay provocado un cierre vial con rutas alternas.
La mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció el cierre vial en la 5 calle y 7 avenida de la zona 13, luego de registrarse un ataque armado que dejó una persona fallecida.
Esta vía funciona como conexión para los vehículos que se desplazan desde la Avenida Petapa hacia el sector del Instituto Fischmann, por lo que el bloqueo afecta la movilidad en toda el área, indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Rutas alternas
Se habilitará un carril reversible en el sector por lo que la PMT solicita a los conductores permanecer atentos a la señalización temporal.
Además, se recomienda utilizar rutas alternas, especialmente la circulación directa desde la zona 12 hacia el Bulevar Liberación, para evitar retrasos.
Las PMT no descarta que el Ministerio Público pueda ordenar un cierre vehicular más amplio mientras continúan las diligencias en el lugar.
El ataque armado fue contra el conductor de un camión, cuyo fallecimiento confirmaron los Bomberos Municipales.