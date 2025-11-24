¡Precaución! Habilitan carril reversible tras ataque armado en zona 13

LUNES 24 NOVIEMBRE 2025.



Disparan contra camión repartidor de gaseosas.



Asesinato en 5 calle 6 avenida zona 13, transito empieza a desviarse para bulevar Liberación.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/l02JMN5tN3