Incertidumbre en elecciones presidenciales en Perú por supuesto fraude

-

El candidato Roberto Sánchez recrimina el proceso electoral realizado por oficinas consulares, por lo que pretende anular más de 300 mil votos que le dan la victoria a su oponente Keiko Fujimori.

Han pasado dos semanas desde la jornada electoral de segunda vuelta que enfrentó a la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez por la presidencia en Perú, pero la incertidumbre por conocer al ganador continúa.

Con el 99,668% de actas procesadas, la diferencia entre ambos candidatos es de 41,565 votos a favor de Fujimori. No quedan actas pendientes, solo 346 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio

Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, emitió un contundente mensaje en sus redes sociales, tras días marcados por masivas movilizaciones en Lima "en defensa del voto popular", y volvió a cuestionar el proceso electoral de la segunda vuelta que lo enfrenta a Fujimori, de Fuerza Popular.

En su publicación, Sánchez subrayó la importancia de la transparencia y la legitimidad ciudadana. "¡En costa, sierra y selva tu voto se respeta! Movilización pacífica, ejemplar por la victoria popular y ciudadana. Transparencia y cero controversias", escribió en su cuenta de X.

| ¡ÚLTIMA HORA!| Elecciones presidenciales Perú 2026:



¡Resultados de infarto en la ONPE! Con el 99.688% de actas contabilizadas:



Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%



¡KEIKO ES LA NUEVA PRESIDENTA DEL PERÚ! pic.twitter.com/Km4CEf4VJ0 — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 21, 2026

Anular votación

El dirigente, además, alertó en su reciente publicación sobre una "grave afectación al proceso electoral realizado por oficinas consulares al haber cambiado procedimientos en la segunda vuelta", señalando irregularidades que, según su posición, impactan de manera directa en los resultados electorales.

Este candidato indicó que presentará un recurso para anular la votación de los peruanos en el exterior, la cual superaría los 300 mil votos que le están dando la victoria a su oponente.

La promulgación de resultados está cada vez más cerca, pues los Jurados Electorales Especiales (JEE) están a poco de finalizar todos los recuentos de votos.

Según la plataforma oficial del JNE, en los próximos dos días los JEE de diferentes zonas del Perú terminarán el recuento de votos en sus respectivas jurisdicciones. En total, solo falta realizar 15 audiencias y la última está programada para el día 23 de junio a las 4:00 p.m.

*Con información de Infobae