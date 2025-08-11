Identifican a las víctimas del incidente armado en zona 10

-

Se reportan complicaciones en la circulación vehicular de ingreso a la ciudad por el Oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a guardia de seguridad privada por portar arma con reporte de robo

Un ataque armado registrado en la 20 calle y 25 avenida, cerca de in centro comercial en la Zona 10 capitalina, dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia, confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas.

(Foto: Bomberos Municipales)

Además, los socorristas trasladaron a la persona herida durante el incidente armado a un centro asistencial.

(Foto: Bomberos Municipales)

Identifican a las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Alfonso Tony Segura, de 25 años quien falleció al recibir varios disparos en el cráneo y el tórax y Selvin Roberto Solórzano, de 31 años quien fue trasladado en estado crítico al Hospital Roosevelt.

Según la información preliminar ambos eran amigos y se dirigían a su lugar de trabajo como albañiles a zona 12, cuando el agresor abordó la unidad y disparó de forma directa.

El hecho ocurrió en el interior de un bus extraurbano que provenía de Carretera a El Salvador.

(Foto: Bomberos Municipales)

Hasta el momento el área sigue acordonada y la escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes.

Vías alternas

Debido al incidente, se reportan complicaciones en la movilidad vehicular en el área.

Entre las rutas alternas para ingresar al centro de la ciudad se recomienda utilizar la Diagonal 6 en Zona 10 y el bulevar Vista Hermosa, especialmente para quienes se desplazan desde Carretera a El Salvador.

Además, los conductores pueden dirigirse por el tramo principal de la ruta CA-1 Oriente, como también conectarse de Santa Catarina Pinula para Boca del Monte.

(Foto: Amilcar Montejo)

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que, por el momento, la conexión entre Santa Catarina Pinula y la ciudad de Guatemala presenta restricción a un carril, lo que podría ocasionar retrasos en el tránsito.

Además indicó que la vía estuvo cerrada por 10 minutos antes de habilitar un carril donde momentos después fue ubicado el bus para ser inspeccionado por las autoridades.