Capturan a guardia de seguridad privada por portar arma con reporte de robo

El guardia portaba un permiso de la empresa para portar el arma, pero esta tenía un reporte de robo.
En la colonia San Pedrito, zona 5, agentes de la Comisaría 13 detuvieron a Zoel "N", de 38 años, durante un control realizado en la 27 calle y 11 avenida.
A Zoel se le incautó un arma marca Taurus, calibre 9 milímetros, junto con una tolva y nueve municiones.
Sobre el arma
El detenido presentó un permiso de tenencia emitido por la empresa de seguridad privada para la cual trabaja, el cual avalaba la portación del arma.
Sin embargo, tras una revisión más detallada, se constató que el arma tenía reporte de robo desde el 17 de noviembre de 2024, ocurrido en un centro comercial de la zona 11 de Mixco.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias relacionadas con el uso y la procedencia del arma.