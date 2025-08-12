Incidentes armados deja un fallecido y un herido en zona 12 y 2

El ataque armado complica la movilidad en el sur de la ciudad, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan utilizar vías alternas.
La mañana de este 12 de agosto se registraron dos ataques armados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, dejando una persona fallecida y otra herida.
El hecho más reciente ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 19 calle, zona 12.
Según el reporte de los Bomberos Municipales, dos camiones fueron interceptados por sujetos armados poco después de salir de una empresa.
En el primero, los tripulantes fueron atendidos por crisis nerviosa; en el segundo, el conductor, identificado como Fredy Haroldo González, de 27 años, perdió la vida en el interior del vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, los atacantes no solo dispararon contra las unidades, sino que también lanzaron un teléfono celular.
La escena permanece bajo resguardo mientras continúa la investigación.
Horas antes, alrededor de las 2:00 de la madrugada, se reportó otro ataque armado en la 1ª calle y 11 avenida, zona 2.
En este caso, un hombre que se desplazaba en un vehículo tipo picop resultó herido y trasladado por Bomberos Voluntarios a un hospital, donde fue identificado como Walter Timoteo Esquivel, de 49 años.