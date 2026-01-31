Alcaldes protagonizan incidentes durante la elección de la ANAM (video)

-

Los alcaldes José Enrique Arredondo y Juan Carlos Pellecer protagonizaron un incidente durante la juramentación de la directiva de la ANAM.

Durante la actividad para elegir y juramentar a la directiva que tendrá a su cargo la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) para los próximos dos años, se observó que los jefes ediles que sonaban como posibles candidatos a la presidencia, protagonizaron dos incidentes.

El primer momento fue cuando Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez, subió al escenario para arrebatarle el micrófono a Guadalupe Reyes, presidente de la Comisión Electoral, según testigos, solicitó más tiempo para presentar su planilla, pero la asamblea votó en contra.

En declaraciones posteriores, afirmó que entablarán comunicación con el presidente (Bernardo Arévalo) y acudirán a las cortes porque calificó de "robo" los resultados de la elección. También dijo: "no necesitamos estar en la ANAM, el que es perico, donde quiera es verde".

Posteriormente, mientras el concejal Víctor Martínez, de la comuna metropolitana, procedía a la juramentación de la nueva directiva, José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, le arrebata los papeles que sostenía en su mano. En una entrevista también dijo que interpondrán una acción de amparo porque no les dieron tiempo de participar.

Sebstián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, sostuvo: "lo que ustedes vieron hoy fue un intento del Ejecutivo de tomar control de la ANAM. Ayer tuvieron en el palacio encerrados a 35 alcaldes, les ofrecieron dinero, extraordinarios, de todo. A unos los amenazaron y eso no es lo correcto", expresó.

Acá puedes ver el video de los incidentes: