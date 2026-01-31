Sebastián Siero: “Ejecutivo quería tomar control de la ANAM”

-

Tras reelegirse como presidente de la ANAM, el alcalde Sebastián Siero aseguró que el Ejecutivo quería tomar control de la organización y que hubo una reunión previa con jefes ediles con ese objetivo.

OTRAS NOTICIAS: Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien logró la reelección como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), adelantó que el Gobierno central intentó tomar control de dicha organización.

Según Siero, ayer (viernes 30 de enero) hubo una reunión de autoridades del Ejecutivo con 35 alcaldes.

"Aquí sí hay una cosa que hay que mencionar, lo que ustedes vieron hoy fue un intento del Ejecutivo de tomar control de la ANAM. Ayer tuvieron en el palacio encerrados a 35 alcaldes, les ofrecieron dinero, extraordinarios, de todo. A unos los amenazaron y eso no es lo correcto", expresó.

Agregó: "No nos estamos involucrando con los gobernadores en sus Codedes para que ahora los gobernadores se quieran involucrar en la elección de la ANAM y se pongan a llamar, a amenazar alcaldes y demás".

Finalizó: "La presión y las amenazas que hizo el Ejecutivo, generó que consiguiéramos el mayor consenso de los alcaldes porque ya están cansados de esas viejas prácticas y chantajes que este gobierno en su campaña las atacó y hoy las está haciendo y mucho peor".

Por aparte, dijo que no harán denuncias al respecto, pero hacen un llamado al Ejecutivo para que trabajen de la mano.

Sebastián Siero, reelecto como presidente de la ANAM, hizo un llamado al Ejecutivo para trabajar en conjunto.



Video: José Luis Pos pic.twitter.com/c1rn7tZAky — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) January 31, 2026

Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social al respecto y las autoridades respondieron: "El presidente sostuvo una reunión privada con un grupo de alcaldes para abordar temas de interés vinculados al desarrollo territorial".

Además, se indicó: "El Ejecutivo ha sido claro y consistente en señalar que el trabajo en los territorios es una prioridad de Gobierno.

Sobre la elección

Siero afirmó que la asamblea completa votó a favor de su planilla y que desde la ANAM respaldarán a los alcaldes y trabajarán en alianzas con el Congreso para fortalecer el municipalismo, "lo que se traduce en obras para los guatemaltecos", indicó.

El periodo de la presidencia de la ANAM consiste en dos años. Dicha organización se encarga de "Defender la autonomía local y los intereses de los municipios de la República de Guatemala, impulsar la descentralización del Estado y apoyar a las municipalidades en sus tareas de servicio a la comunidad e impulso de sus territorios".