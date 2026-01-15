Triple colisión ocasiona tránsito lento en el Anillo Periférico

Las autoridades de tránsito atienden la emergencia en el lugar donde han quedado los vehículos involucrados.
OTRAS NOTICIAS: El joven que sobrevivió a un fuerte accidente
Un accidente de tránsito múltiple se registró este jueves 15 de enero en el Anillo Periférico y 22 avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Tres vehículos estuvieron involucrados en el percance vial, dónde solo hubo daños materiales, pero de momento se ha reportado congestionamiento vial.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que se encuentran en el lugar de los hechos para mejorar la movilidad en el sector tras este accidente que aún se desconocen las causas que lo ocasionaron.
Asimismo, personal de Limpia y Verde realiza la limpieza en el área afectada, por lo que las autoridades le solicitan a los demás automovilistas que circulen con precaución.