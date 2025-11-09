Panamá nunca ha podido vencer a la Azul y Blanco en clasificatorios mundialistas

-

Descubre la doble cara de la estadística entre Guatemala y Panamá. La Bicolor mantiene una racha perfecta en Eliminatorias Mundialistas, clave para soñar con United 2026. ¡La "Tenaneta" busca el batacazo en casa rompiendo la sequía de 20 años!

Si un vaso está a la mitad se puede ver medio lleno o medio vacío, todo depende de la perspectiva que se le quiera dar. Así se presentan las dos estadísticas más relevantes de Guatemala y sus enfrentamientos contra Panamá.

Los canaleros resaltan que llevan 20 años sin perder frente a la Bicolor, estos son 15 partidos (11 victorias y 4 empates), pero su última derrota ante los nuestros fue justo en un proceso de eliminatorias, circunstancias en la que nunca ha vencido la Marea Roja.

En la historia, han sido 7 enfrentamientos contra los panameños en ruta mundialista, con saldo de 5 victorias y 2 empates para Guate, el último el pasado 8 de septiembre con el 1-1 que nos tiene soñando con asistir a United 2026.

Rumbo a Alemania 2006, Guatemala venció 2-1 a Panamá en el entonces Mateo Flores. (FOTOS: Archivo)

El dato se hace más importante cuando delimitamos los duelos en clasificatorios disputados en nuestro país: tres, donde la Azul y Blanco ha sido contundente ganando cada uno de ellos: 7-0 rumbo a Argentina 1974, 5-0 camino a España 1982 y 2-1 para Alemania 2006.

Mantener, no solo ese invicto, sino el paso perfecto en estas instancias frente al rival del jueves, nos representará la oportunidad más grande de llegar a un Mundial, por eso no hay margen de error, y por eso hay que romper con esa sequía de 20 años, porque volvemos a jugar por eliminatorias después de tanto tiempo, y lo hacemos en casa, donde hemos sido invencibles.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegaron como los favoritos del grupo, muchos ya los daban por clasificados a la Copa del Mundo, pero la "Tenaneta" puede dar el batacazo dejándolos prácticamente eliminados en El Trébol.