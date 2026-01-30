Gestión de Bernardo Arévalo recibe 62% de desaprobación, según encuesta

-

Según una encuesta a cargo de la Fundación Libertad y Desarrollo en alianza con CID - Gallup, el 62% de la población desaprueba la gestión de Bernardo Arévalo.

Una encuesta levantada del 9 al 17 de enero, revela que un 62% de la población desaprueba la labor presidencial de Bernardo Arévalo e incluso, lo ubican entre los tres presidentes "peor evaluados de la era democrática".

Aunado a lo anterior, se le interrogó a los encuestados: ¿Cómo cree que va el país? y un 78% afirmó que es por el rumbo "equivocado". Este resultado es similar al de 2025 (76%), mientras que 2024, el primer año de Arévalo en el poder, había un 66%.

El gobierno anterior se mantuvo entre el 78% y 74% de percepción de rumbo equivocado, pese a que inició con un 52%.

Respuesta a la pregunta: "En su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en Guatemala, ¿Cómo cree que va el país?", emitida de 2015 a enero 2026. (Foto: FLD)

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), explicó que "el gran resultado de esta encuesta es que está incrementando la percepción sobre inseguridad. "Las personas temen ser víctimas de asaltos, sobre todo en el área metropolitana, y es un tema que le está pasando factura al presidente", indicó.

Estos son los porcentajes de las respuestas a la pregunta: A nivel general ¿aprueba o desaprueba la labor presidencial de Bernardo Arévalo?. (Foto: FLD)

Entre los peores calificados

Los datos presentados, justo a la mitad del periodo presidencial, también arrojaron que Arévalo está entre los tres mandatarios peor calificados de la era democrática, junto a Alfonso Portillo y Alejandro Giammattei.

"Lo que nos sale es que el presidente Arévalo, al día de hoy, es el tercer peor presidente calificado por las personas en nuestra era democrática, desde el presidente Vinicio Cerezo para acá, siendo el peor evaluado Alfonso Portillo, luego Giammattei como segundo peor evaluado y después está el presidente Arévalo", explicó Boteo.

Evaluación formulada a la administración presidencial en periodos similares entre 1987 y 2025. (Foto: FLD/CID-Gallup)

"Creo que eso debería ser un llamado de atención respecto de las expectativas que tiene la población de la gestión del presidente Arévalo y esto se hizo un día antes del fatídico 18 de enero, que enlutó a la sociedad guatemalteca. Si hubiéramos hecho ese ejercicio después, muy probablemente los resultados hubieran sido más negativos para el Gobierno", afirmó Boteo.

Inseguridad, la principal preocupación

La encuesta le preguntó a los entrevistados: ¿Cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia? Y los resultaron indicaron que es la inseguridad. Dicha tendencia incrementó desde 2024 de un 9% hasta un 32%.

Al respecto, en el área metropolitana, existe más preocupación al respecto, ya que la mitad de la población respondió que el tema de crimen y la violencia era el que más les preocupaba.

Esta es la tendencia de las principales preocupaciones del hogar de 2028 a la fecha. (Foto: FLD - CID Gallup/Soy502)

Llama la atención que la preocupación por el costo de la vida bajó de un 45% hasta un 28% a nivel nacional. "Pareciera que los guatemaltecos experimentaron en estos meses un cierto alivio en cuanto a la economía y eso se puede comparar con datos duros: lo primero es el nivel de inflación que el año pasado estuvo alrededor del 2%", explicó.

Además, atribuyó lo anterior a que el precio de la gasolina, así como el petróleo, han estado "relativamente bajos" y también hay sensación de bienestar económico debido al crecimiento extraordinario del ingreso de remesas.

Respecto de los niveles de corrupción, la encuesta arroja que la percepción es menor a la que se tiene del gobierno recién pasado. Al respecto, el estudio indica que el 33% de los guatemaltecos considera que dicho tema es el principal problema del país.

En una entrevista con Soy502, dos días antes de los ataques contra la PNC, el presidente ya había reconocido que el tema de la inseguridad era el tema que le generaba mayor frustración.

Gobierno responde a la encuesta

Se solicitó una postura al respecto a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y esto manifestaron sus autoridades: Siempre hemos dicho que las encuestas van y vienen, y nuestro trabajo no se determina por una medición coyuntural".

Agregaron que "el Gobierno ha sostenido una postura clara con respecto a las encuestas: las tomamos como datos que reflejan un momento de la opinión pública". Además, sostuvieron que dichos estudios "más que preocuparnos, nos ocupan. Las estudiamos, pues cualquier medición nos ayuda a orientar mejor el trabajo en favor del pueblo. Sabemos que ese trabajo no es fácil".

Para concluir, afirmaron que siguen avanzando en los planes y programas en beneficio del pueblo de Guatemala. Lo hemos demostrado recientemente con resultados concretos en el segundo informe de gobierno, pero también con las metas que nos hemos trazado y que tienen como objetivo responderle al pueblo digno".

Preocupación por el tráfico

Una nueva pregunta fue incorporada en el estudio anual, se trata de la preocupación entre los integrantes de los hogares guatemaltecos respecto al tráfico y la movilidad. Sobre este tema, el promedio reportó que el 6% de los encuestados colocó ese tema como su principal problemática.

Respuestas proporcionadas sobre preocupaciones en el hogar, siento verde Guatemala Metro, amarillo otras ciudades y celeste para el resto del país. (Foto: FLD/Soy502)

Diputados mal evaluados, "como siempre"

La opinión de la población respecto al desempeño de los diputados no sorprende, como lo explica la Fundación, ya que la respuesta más común en dicha encuesta fue "mal/muy mal" a la interrogante correspondiente.

Incluso, en enero 2026 incrementó la cantidad de dichas respuestas, ya que el año pasado respondió de esa manera un 59% y este mes se reportó un 65%.

Asimismo, los legisladores son los por evaluados en el Índice de integridad del Estado, que incluye jueces, Ministerio Público, Alcaldes y el Presidente de la República.

Los diputados fueron los que obtuvieron el promedio más alto (58%) a la pregunta: ¿Qué tan corruptos considera usted que son los siguientes actores?. (Foto: FLD)

Por aparte, en la percepción del nivel de corrupción en fuerzas de orden y seguridad, el Ejército fue mejor evaluado en comparación con la PNC, con la pregunta ¿Qué tan corruptos considera usted que son los siguientes actores?

El Ejército tiene una mejor percepción del nivel de corrupción en comparación con la policía, con un 21% frente a un 57%, respectivamente. (Foto: FLD/Soy502)

Sobre la muestra

Con una muestra de 1,232 encuestados, el estudio consistente en entrevistas cara a cara culminó un día antes los ataques perpetrados contra la Policía Nacional Civil (PNC).

En esta ocasión se estima que el margen es de error de ±2.81 más un nivel de confianza consistente en un 95%.

Boteo enfatizó en que la muestra cumple con los estándares internacionales y se han utilizado en lugares como Estados Unidos y Brasil, pese a que tienen más población, entrevistan a 1,235 personas.

