Ampliación presupuestaria 2026 muestra brechas en asignación a municipios

-

Mientras algunos municipios contarán con asignaciones millonarias, otros enfrentarán un margen limitado para atender sus necesidades locales.

La ampliación presupuestaria prevista para 2026, canalizada mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), presenta diferencias significativas en los montos asignados a las municipalidades del país.

Mientras algunas comunas recibirán asignaciones que superan los Q70 millones, otras apenas alcanzan montos mínimos que contrastan con sus necesidades poblacionales y urbanas.



De acuerdo con información del Ministerio de Finanzas Públicas, entre los municipios con mayor asignación presupuestaria figuran La Gomera, Escuintla, que encabeza el listado con Q79 millones; Cobán, Alta Verapaz, y Morales, Izabal, ambos con Q75 millones; así como Sayaxché, Petén, con Q63.5 millones, y San Juan Sacatepéquez, Guatemala con Q63 millones.

Estos recursos están destinados principalmente a proyectos de infraestructura, caminos rurales, agua potable y desarrollo comunitario, lo que posiciona a estas comunas como las más beneficiadas dentro de la ampliación presupuestaria.

En el otro extremo se encuentran municipios que recibirán montos considerablemente menores. El caso más llamativo es Mixco, uno de los municipios más poblados del país, que figura con una asignación de apenas Q500 mil, el monto mínimo establecido tras la revisión del proyecto.

En la misma situación se encuentran Panajachel y San Pablo La Laguna, ambos en Sololá, que inicialmente aparecían con Q0 y posteriormente recibieron Q500 mil cada uno, tras una revisión de fondo en el Congreso de la República.



A este grupo se suma el municipio de Guatemala, que contará con Q3.3 millones, una cifra baja frente a otros municipios que reciben decenas de millones, pese a enfrentar problemáticas complejas relacionadas con movilidad, servicios básicos y crecimiento urbano.

La distribución final de los recursos vuelve a abrir el debate sobre los criterios utilizados para la asignación presupuestaria y sobre si estos responden de forma proporcional a las necesidades reales de cada territorio.

El contraste entre municipios con asignaciones millonarias y otros con recursos limitados plantea interrogantes sobre el impacto que estos montos tendrán en el desarrollo local durante 2026.

Listado de algunos municipios y asignación presupuestaria - Codedes 2026

Mayor asignación

La Gomera, Escuintla - Q79,000,000

Cobán, Alta Verapaz - Q75,000,000

Morales, Izabal - Q75,000,000

Sayaxché, Petén - Q63,500,000

San Juan Sacatepéquez, Guatemala - Q63,000,000

Zacapa, Zacapa - Q62,300,000

Jutiapa, Jutiapa - Q56,000,000

Escuintla, Escuintla - Q50,000,000

Granados, Baja Verapaz - Q42,000,000

Asignación intermedia

Santa María Cahabón, Alta Verapaz - Q25,000,000

Sanarate, El Progreso - Q17,000,000

Chimaltenango, Chimaltenango - Q16,000,000

Santa Rosa de Lima, Santa Rosa - Q12,000,000

Menor asignación

Puerto Barrios, Izabal - Q8,000,000

Unión Cantinil, Huehuetenango - Q6,000,000

Municipio de Guatemala, Guatemala - Q3,300,000

Champerico, Retalhuleu - Q2,000,000

San Miguel Dueñas, Sacatepéquez - Q2,000,000

Mixco, Guatemala - Q500,000

Panajachel, Sololá, Q500,000

San Pablo La Laguna, Sololá - Q500,000

Tecpán Guatemala, Chimaltenango - Q500,000

Nuevo San Carlos, Retalhuleu - Q500,000

Pajapita, San Marcos - Q500,000

Montos preocupantes

Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), manifestó su preocupación por el incremento del gasto asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), al considerar que "no se ha evidenciado que este aumento tenga un impacto real en el fortalecimiento de la inversión pública".

“ Tenemos que ser conscientes que se debe fortalecer la capacidad del Estado para que a través de los ministerios se pueda aumentar la inversión en infraestructura, salud, educación y desarrollo social. ” Juan Carlos Zapata, FUNDESA

Zapata señaló que es necesario reconocer la importancia de "fortalecer la capacidad del Estado", de modo que sea a través de los ministerios como se impulse de forma efectiva la inversión en áreas prioritarias como infraestructura, salud, educación y desarrollo social.

Críticas al Ejecutivo

La Municipalidad de Mixco expresó su rechazo a la asignación presupuestaria recibida y cuestionó duramente al Congreso de la República. Además, hizo un llamado a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones.

"Que los guatemaltecos no regalen su voto en las próximas elecciones a los saqueadores de la patria", señaló la municipalidad, al tiempo que criticó al Ejecutivo al afirmar que "ni una botella de agua le regalan al pueblo incluyendo al mandatario Bernardo Arévalo que permite que se le salgan los presos y teniendo un país de rodillas con sangre…", en referencia a la situación que atraviesa el país.



Asimismo, Muni Mixco defendió la gestión del jefe edil Neto Bran y el trabajo realizado en Mixco. "No es posible que así premien al alcalde que más obra hace en Guatemala, el alcalde Neto Bran que pasa construyendo carreteras en dos años, que el alcalde que ha construido parques, drenajes, pozos, que todos los días trabaja, que hacemos pasos a nivel, que invertimos en la educación" puntualizó.

Impacto en mantenimiento vial

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala manifestó su preocupación por la readecuación presupuestaria aplicada al ejercicio fiscal 2026, la cual redujo de forma considerable los recursos destinados al mantenimiento vial del municipio.

De acuerdo con MuniGuate, el presupuesto asignado a este rubro pasó de Q57.5 millones a Q3.3 millones, lo que representa una disminución del 94%.

Según explicó, este ajuste impacta directamente en la planificación de obras, pues al menos 54 intervenciones de reparación y recapeo de calles no podrán realizarse durante 2026. Además, aclaró que se trata de trabajos de mantenimiento básico de la red vial existente y no de proyectos de infraestructura nueva.



"La readecuación presupuestaria limita de manera significativa la capacidad de atender el mantenimiento vial de la ciudad", señaló en su pronunciamiento oficial. Asimismo, indicó que, pese a la reducción, el presupuesto disponible será ejecutado conforme a la ley.

"La Municipalidad de Guatemala ejecutará el presupuesto disponible conforme a ley, pero este recorte reduce de forma significativa la capacidad de atender el mantenimiento vial de la ciudad en 2026" indicó.

Asimismo, MuniGuate señaló que la suspensión de estos trabajos afectará a distintas zonas y colonias del área urbana, donde se tenía prevista la intervención de calles y avenidas que presentan desgaste por el uso continuo; entre ellas se encuentran:

Zona 1: Col. 10 de Mayo, Las Victorias, Barrio La Parroquia, Centro América, Barrio Recolección, 12 calle entre 6 y 7 avenida.

Zona 2: Colonia Ciudad Nueva.

Zona 3: Barrio El Gallito, Cantón Barillas.

Zona 4: Cantón Exposición.

Zona 5: Colonia San Pedrito, Santo Domingo La Chácara.

Zona 6: San Juan de Dios, Residenciales Los Cipreses.

Zona 7: Otten Prado, Tecún Umán, Kaminal Juyú I y II, Tikal II.

Zona 8: Santa Elisa.

Zona 9: 0 avenida 11–12 calles, 5 avenida A 2–3 calles.

Zona 10: Alcázar, Santa Clara, Oakland I, Villa Sector II, Ciudad Vieja.

Zona 11: Carabanchel, Roosevelt, Las Charcas.

Zona 12: La Reformita.

Zona 13: Reyna Barrios, Lomas de Pamplona.

Zona 14: Cantón 21.

Zona 15: San Lázaro, El Maestro.

Zona 16: San Gaspar, Ciudad Vieja II, Concepción Las Lomas, Kanajuyú.

Zona 17: Lomas del Norte.

Zona 18: Atlántida, Colonia Maya, Alameda, Pinares del Norte.

Zona 19: La Florida.

Zona 21: Bello Horizonte.

Rechazo a la ampliación presupuestaria

Por su parte, la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) rechazó la ampliación presupuestaria y advirtió que la decisión fue tomada bajo presiones políticas, sin sustento técnico ni responsabilidad fiscal.

La CIG puso especial énfasis en la concentración de recursos, pese a los resultados obtenidos en años anteriores. "Se continúan asignando fondos millonarios a los Codedes, pese a su baja ejecución y a una fiscalización opaca", señaló la Cámara, al tiempo que cuestionó que se reduzcan recursos para la rehabilitación de puentes y carreteras, afectando proyectos estratégicos de movilidad y conectividad.



Además, la CIG alertó que la ampliación de Q9,326 millones eleva el presupuesto 2026 a Q164,163 millones, lo que implica un nuevo déficit fiscal equivalente al 3.2 % del PIB.

"Se está trasladando el costo de esta decisión a las familias y a los jóvenes guatemaltecos", advirtió el sector industrial, que concluyó con un llamado al Congreso: "Así no se construye país, así se destruye el futuro". expresó.