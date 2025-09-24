Licitación de transporte de energía: aceptan cambios en la PET-3

-

El proyecto de licitación de transporte de energía eléctrica busca preparar al sistema nacional para la futura demanda energética.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) mediante la resolución MEM-RESO-905-2025, publicada en el Diario de Centro América, agregó una quinta adenda para el Plan de Expansión de Transporte (PET-3).

La publicación se hace luego de que el pasado 10 de septiembre el MEM estableciera, también con una adenda, que este miércoles 24 de septiembre sería el último día para presentar adiciones a la PET-3.

La adenda modifica el cronograma de eventos de licitación, la evaluación económica de las ofertas y la minuta de contrato, particularmente la cláusula décima sexta que trata de la remuneración del canon.

El Ministerio de Energía y Mins elaboró las bases para la licitación PET-3. (Foto: Archivo / Soy502)

La resolución emitida por el Ministerio detalla que la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el dictamen UAJ-598-2025 opinó que con fundamento en la normativa legal aplicable era procedente continuar con los trámites para la aprobación de la adenda número cinco de las bases de licitación de la PET-3.

Modificaciones

El contenido de la nueva adenda fue publicado en la página electrónica del MEM en la cual se precisa que el primer cabio tiene que ver con la fecha de presentación de ofertas y apertura de la oferta técnica, que anteriormente estaba prevista para el 2 de octubre y ahora será el 7 de octubre próximo.

El segundo cambio tiene que ver con la evaluación económica de las ofertas, ya que en caso de que se declare un empate entre las ofertas, ahora la junta calificadora tomará en cuenta lo expuesto en el apéndice 1, que tiene que ver con la experiencia técnica y capacidad económica.

El último cambio se hace en la minuta de contrato, en la cláusula décima sexta, que habla de la remuneración del canon, donde se modifica y adiciona requisitos para los trabajos de adecuación en las líneas de transmisión en varios municipios de Jutiapa.

¿Qué es la PET-3?

El tercer Plan de Expansión de Transporte que se llevará a cabo este año representa la adjudicación para que se desarrollen más de 440 kilómetros de líneas eléctricas y 14 subestaciones en cuatro lotes regionales con plazos de ejecución de cinco años.

Según el MEM "este proceso será decisivo para modernizar la red eléctrica", pues lo que busca es aliviar las sobrecargas actuales, respaldar las obras de electrificación rural y preparar al sistema para la futura demanda energética.