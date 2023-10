La brutal agresión a joven iraní por no usar velo

-

Indignación causan policías que agredieron a una joven iraní por no usar velo.

Armita Geravand es una adolescente iraní de 16 años que ha sido declarada en estado de "muerte cerebral" a raíz de un golpe que recibió en la cabeza.

La joven iba a ingresar al metro y, según los relatos, un policía la quiso hacer cumplir el hiyab. Exigiendo que se cubriera el cabello, la empujó y eso provocó que ella cayera al suelo, golpeándose la cabeza.

El incidente ocurrió en Teherán, Irán, el pasado mes de mayo, pero este fin de semana se ha dado el diagnóstico médico que deja postrada a la joven.

Según las reglas de hiyab, ella debía cubrirse el cabello al entrar el metro. Sin embargo, lo que ha generado polémica es el método violento que usaron los policías para obligarla a ponerse el velo.

La joven cayó al suelo en el ingreso del metro. (Foto: Iran International)

El caso se encuentra bajo investigación, ya que se barajan dos versiones: que la joven se cayó involuntariamente del metro o que un agente que hacía cumplir la ley la empujó dentro del vagón del metro, lo que le provocó una caída y una lesión en la cabeza, informa el medio Iran International.

En televisión local se han difundido imágenes del momento en que la joven cae al piso y se ve a los policías cerca de la joven, lo cual apuntaría que la segunda versión es la verdadera.

Por su parte, la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, un grupo kurdo, publicó el miércoles en sus redes sociales una fotografía de Armita en estado de coma en la unidad de cuidados intensivos del hospital Fajr.