A pesar de las muertes y secuelas a nivel económico y emocional por la pandemia, existen personas que piensan que el coronavirus es un invento o una exageración.

Los médicos y otros encargados de salud, viven a diario esta crisis sanitaria y tienen muchas anécdotas para contar acerca de muchos, que a pesar de que han dado positivo a la prueba de Covid-19, dan las más extrañas respuestas al recibir su diagnóstico.

Así lo contó Dani, un enfermero de la comunidad de Madrid, que hizo un hilo en su cuenta de Twitter con algunas respuestas que le dan las personas a las que atiende porque su prueba de diagnóstico de coronavirus fue positiva o sospechosa:

El especialista en salud desea crear conciencia con estas publicaciones, acerca de lo real y peligroso que continúa siendo este virus.

"Gente así me encuentro todos los días y gente de todas las edades. Sinceramente ya no acepto las disculpas, ya no entiendo los comportamientos. No se puede confiar en la responsabilidad individual de nadie y los profesionales estamos muy quemados", asegura.

La alerta sigue latente en muchos países y Guatemala no es la excepción, pues la alerta roja subió este fin de semana en más departamentos.

Hace poco oí un caso de una pareja mayor que se había ido de vacaciones (aquí en España) y que a ella le habían ingresado y a él le dijeron de hacerse el test y contestó que ya se lo habían hecho en Madrid y que ya sabía que era positivo. Acojonante. — Lau☀️ (@_MissMessie) July 30, 2020

Y después la gente se sorprende que haya rebrotes y que en septiembre estemos todos confinados en casa otra vez. https://t.co/cWR8VZwyi0 — rizos. (@rizosalvuelo) July 29, 2020

TE PUEDE INTERESAR: