Indumentaria maya destaca en pasarela de la Semana de la Moda en París

La indumentaria maya fue apreciada ante el mundo en la Semana de la Moda de París.

Los textiles hechos a mano se lucieron en la colección "Legado Artesanal", en uno de los eventos más importantes de la industria, a nivel mundial, el sábado 4 de octubre de 2025.

Foto: Redes Sociales.

La representación de la cosmovisión maya hecha tejido, se lució en una de las capitales más importantes del vestuario, convirtiéndose en una ventana para exaltar la cultura guatemalteca.

El diseñador guatemalteco Antonio Chavez, radicado en Canadá, destacó en un video la importancia de este histórico acontecimiento: "Estoy emocionado de cómo Textiles D' La Rossa está elevando la cultura indígena en plataformas soñadas que hoy son una realidad".

La familia fundadora de Textiles D' La Rossa afirma que esta exposición es un reconocimiento especial a las maestras y maestros artesanos quienes son los verdadero guardianes de la tradición, manteniendo viva la cultura guatemalteca.

Pasarela de Antonio Chaves

El originario de San Francisco el Alto, Totonicapán, también presentó su colección que mezcla transparencias, y pedrería en osadas y futuristas propuestas.

MIRA:

#ModaCultural #pasarelainternacional #hechoamano #Guatemala ♬ Losing Control - Pat Winter @textilesdlarossa Arte Guatemalteco hecho a mano, presenta en la semana de la moda en París, Francia por Textiles D' La Rossa #textilesdlarossa

#ModaCultural #pasarelainternacional #hechoamano ♬ Elegant - Bonoy HR @textilesdlarossa Un legado que cruza fronteras y enorgullece a Guatemala. Textiles D' La Rossa #textilesdlarossa