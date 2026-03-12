Buscado en EEUU: Capturan a un hombre con fines de extradición por varios delitos

El extraditable número 17 fue detenido por las autoridades en plena vía pública.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 11 de marzo a Roberto Antonio Corado Carbajal, de 29 años, quien es buscado por Estados Unidos.
La aprehensión se ejecutó en la vía pública, en la 13 calle, entre 1a. y 2a. avenida de la colonia 1 de Mayo, en La Gomera, Escuintla.
Este hombre es señalado de distintos delitos, dos de ellos son por agresión sexual y uno más por agredir a un menor con fines lascivos, según indicaron las autoridades.
Roberto Corado tenía vigente la orden de captura con fecha 23 de enero del 2026, emanada por el Juez Presidente del Tribunal Quinto de Sentecia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.
En lo que va del año ya suman 17 extraditables; 10 por narcotráfico y 7 por otros delitos, según detalló la PNC.