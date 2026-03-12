Versión Impresa
Buscado en EEUU: Capturan a un hombre con fines de extradición por varios delitos

  • Por Geber Osorio
11 de marzo de 2026, 18:54
El capturado es señalado de varios delitos y es buscado por Estados Unidos. (Foto ilustrativa: istock)

El extraditable número 17 fue detenido por las autoridades en plena vía pública.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 11 de marzo a Roberto Antonio Corado Carbajal, de 29 años, quien es buscado por Estados Unidos.

La aprehensión se ejecutó en la vía pública, en la 13 calle, entre 1a. y 2a. avenida de la colonia 1 de Mayo, en La Gomera, Escuintla.

Este hombre es señalado de distintos delitos, dos de ellos son por agresión sexual y uno más por agredir a un menor con fines lascivos, según indicaron las autoridades.

El capturado con fines de extradición fue identificado como: Roberto Antonio Corado Carbajal. (Foto: PNC)
Roberto Corado tenía vigente la orden de captura con fecha 23 de enero del 2026, emanada por el Juez Presidente del Tribunal Quinto de Sentecia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.

En lo que va del año ya suman 17 extraditables; 10 por narcotráfico y 7 por otros delitos, según detalló la PNC.

