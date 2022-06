Influencer agredió brutalmente a su esposa y así justificó sus actos (video)

Tiktoker colombiano que agredió a su esposa, apareció junto a ella justificándose tras filtración de video.

Recientemente, se filtró un video en el que el influencer colombiano Carlos Feria, empuja bruscamente a su esposa dejándola en el suelo.

Las imágenes que fueron captadas por las cámaras de su casa, causaron revuelo entre sus seguidores e hicieron notar que incluso lo hizo frente a su pequeña hija.

#Colombia | Trasciende en redes un video donde el “influencer” Carlos Feria es captado golpeando a su esposa frente a su hija. Ha sacado un video con ella a un lado pidiendo disculpas entre lágrimas, lo que le preocupa es cómo esto le puede afectar a él.

Sin embargo, lo que ha causado aún más indignación es la manera en la que el colombiano salió a justificar lo sucedido.

A través de su cuenta de Instagram, Feria publicó un video en el que aparece junto a su esposa, disculpándose y aclarando la situación.

"No somos la única pareja que pasa por esto. Esto pasa todos los días, solamente que ustedes lo ven tan mal porque somos personajes públicos", dijo el colombiano.

El video que dura 15 minutos generó todo tipo de reacciones en los seguidores, quienes aseguran que está normalizando la violencia de género con sus palabras frente a la situación.

Su esposa lo defiende

En el mismo video, su esposa "Adri" quien también es creadora de contenido, salió a defender a su pareja, aclarando que él no es una persona violenta y que lo que le hizo fue un error.

"Carlos sabe que cometió un error y ese día me pidió perdón... No es un hábito que él me maltrate", dijo su esposa en el video subido a Instagram. Además, expresó que el video es de hace mucho tiempo y asegura que ya lo perdonó.

Carlos Feria es un influencer colombiano que cuenta con casi 40 millones de seguidores en Tik Tok. Tiene una relación con Adriana Valcárcel desde el 2018 mismo año en el que nació su pequeña hija Salomé.