Presentan cuatro ciudades deportivas para fomentar el talento local en todo el país

Cuatro ciudades deportivas transformarán el acceso a la recreación física y de alto rendimiento en Guatemala.

El viceministro del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, Dr. Francisco Aguilar Chang, presentó este viernes los avances del proyecto de las cuatro ciudades deportivas durante la conferencia de prensa de la Ronda.

Aguilar Chang destacó que esta iniciativa responde a la meta presidencial de descentralizar y desconcentrar el acceso a la recreación física y el deporte en todo el país. Las ciudades deportivas estarán ubicadas en Zaragoza, Chimaltenango; Los Amates, Izabal; Las Cruces, Petén; y la cabecera de Jutiapa.

Cada complejo se adaptará a las características de la región. Por ejemplo, la ciudad deportiva de Zaragoza incluirá un velódromo de 250 metros, pista de atletismo sintética, canchas polideportivas y canchas de fútbol.

La sede de Zaragoza es una de las cuatro ciudades. (Foto: redes sociales)

En Los Amates, se proyecta un patinódromo en reconocimiento al talento local en patinaje, mientras que en Las Cruces se destinarán aproximadamente 30,000 m² para escenarios deportivos y espacios de recreación.

Los Amates será otro centro deportivo. (Foto: redes sociales)

El viceministro resaltó que el objetivo es crear entornos que promuevan la recreación física, el deporte escolar y federado, así como el alto rendimiento.

Además, mencionó como ejemplo al boxeador Lester Martínez, originario de Melchor de Mencos, Petén, quien inició en el boxeo escolar, pasó al deporte federado y hoy es un referente del alto rendimiento guatemalteco.

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Santiago Palomo, señaló que el gobierno apuesta por el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, al reconocer que "los héroes no nacen solo en la capital, nacen en lugares insospechados".