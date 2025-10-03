Trabajos en San Cristóbal afectan el tránsito este viernes

-

La circulación es lenta en la calzada Raúl Aguilar Batres y otros puntos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó alta carga vehicular la tarde de este viernes con dirección hacia la capital.

El tránsito es lento desde el kilómetro 16, por lo que la circulación de vehículos se ve afectada hasta el ingreso a la ciudad de Guatemala por medio de la calzada Raúl Aguilar Batres.

Esto debido a trabajos de recapeo realizados por la Municipalidad de Mixco en el puente San Cristóbal, el cual conecta a las Charcas, zona 11 capitalina, con el municipio de Mixco.

Por lo tanto, también se han acumulado varios vehículos en el Anillo Periférico, lo cual provoca tránsito lento en estos sectores, además de las lluvias registradas, indicaron las autoridades.

#PMTinforma



⚠️Trabajos de recapeo en puente San Cristóbal, jurisdicción de Mixco al occidente carril derecho.



Afecta el tránsito en las principales vías de salida de la ciudad:

- Las Charcas zona 11

- Calzada Aguilar Batres

- Anillo Periférico

- Avenida Bolívar

- Colonia el… pic.twitter.com/rQZXpmRnh6 — PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 3, 2025

Los reversibles

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, indicó que el reversible de la 29 calle en el bulevar de Cenma está habilitado.

Mientras que, el reversible de la baja de Villalobos que contempla de Castañas al kilómetro 13, aún no ha sido habilitado debido a la alta carga vehicular con dirección a la capital.

En el Frutal se están trabajando los reversibles. En Ciudad Real y la conexión de El Búcaro a Cenma también presentan mucho tránsito, según indicó Quevedo.