Trabajos en San Cristóbal afectan el tránsito en la ciudad de Guatemala

Las autoridades informaron que las vías de salida de la ciudad capital se encuentran afectadas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala informó que la Municipalidad de Mixco realiza trabajos de recapeo, los cuales afectan la circulación vehicular.

Dichas labores se realizan en el puente San Cristóbal, jurisdicción de Mixco en dirección al occidente, en el carril derecho.

Por lo tanto, el tránsito se ve afectado momentáneamente en las principales vías de salida de la ciudad capital, indicaron las autoridades.

Estos son los sectores con tránsito lento:

Las Charcas zona 11

Calzada Aguilar Batres

Anillo Periférico

Avenida Bolívar

Colonia el Carmen zona 12

Amílcar Montejo, Director de Comunicación Emetra, comentó que se puede utilizar como vía alterna la calzada Roosevelt y conectarse por medio de la ruta Interamericana con dirección a ciudad San Cristóbal.