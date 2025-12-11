El cártel de Sinaloa usó dron para lanzar explosivo

-

Un informe de PNC confirma el hallazgo de dispositivos aéreos no tripulados y explosivos en Santa Ana Huista, Huehuetenango.

El enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico reportado en comunidades de Huehuetenango y San Marcos, el lunes pasado, confirmó que estos grupos están haciendo uso de drones no solo para vigilancia, sino también para lanzar explosivos.

De acuerdo con un informe oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea Agua Zarca, de Santa Ana Huista, Huehuetenango, un hombre los alertó de la incursión de sujetos armados y acudieron a las 6:20 de la mañana.

Al llegar rastrearon la zona, localizando un vehículo incendiado y en el trayecto fusiles AK7, chalecos antibalas, radiotransmisores, una pistola y un dron.

Seis personas murieron y al menos cuatro heridos se reportan de las incursiones. (Foto: Archivo/Soy502)

La búsqueda siguió, y a eso de las 12:35 horas los inspectores localizaron un artefacto explosivo en un camino de terracería hacia la frontera con México.

También hallaron "otro artefacto explosivo en el parque central de la aldea, posiblemente lanzado con dron", se lee en el reporte proporcionado por la PNC al diputado José Chic, quien solicitó la información de lo sucedido durante una citación en el Congreso.

Tecnología de punta

Los informes y fotografías exponen los drones y cajas negras entre las evidencias incautadas. Uno de los indicios podría ser una aeronave no tripulada DJI Mavic 3 Enterprise; este dron es, a diferencia de los comerciales, un modelo diseñado para inspecciones industriales y misiones de rescate, y se cotiza en más de Q40 mil.

Reportes de InSight Crime y agencias de seguridad mexicanas señalan que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación hacen uso de este modelo en específico por su estabilidad y porque permite adaptar mecanismos caseros para soltar explosivos como granadas de fragmentación.

Al menos dos drones fueron abandonados por los grupos de narcotráfico. (Foto: Archivo/Soy502)

Incursión

Los incidentes atribuidos al cártel de Sinaloa en contra del cártel Chiapas-Guatemala dejaron seis fallecidos, un militar y al menos tres civiles heridos.

También se encontraron mantas con mensajes a los miembros de esta estructura criminal por distintos puntos del departamento.