Capturan a cónyuge de “La Enfermera”, quien decía ser pareja del prófugo “Snyper”

Alias "La Enfermera" visitaba al "Snyper" en la cárcel indicando que era su pareja sentimental.
EN CONTEXTO: Video: Capturan a la pareja sentimental de uno de los prófugos de Fraijanes II
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 10 de diciembre a Cristian Danilo Torres Flores, de 33 años, señalado por el delito de extorsión.
La captura se ejecutó en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, por una orden judicial emitida el pasado 6 de noviembre, según indicaron las autoridades.
Torre Flores es cónyuge de Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, alias "La Enfermera", detenida el pasado martes por el mismo delito.
Alias "La Enfermera" habitualmente realizaba visitas a la cárcel, reportada como conviviente de Wilfredo Alfredo Monzón, alias "Snyper", quién se encuentra prófugo tras escaparse de Fraijanes II.
Estas aprehensiones ocurren en seguimiento a la investigación para lograr la recaptura de reos que se fugaron de la prisión y por casos de extorsión, agregó la PNC.