Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a cónyuge de “La Enfermera”, quien decía ser pareja del prófugo “Snyper”

  • Por Geber Osorio
10 de diciembre de 2025, 19:03
Ciudad de Guatemala
Entre el pasado martes y este miércoles fue capturada la pareja. (Foto ilustrativa: istock)

Entre el pasado martes y este miércoles fue capturada la pareja. (Foto ilustrativa: istock)

Alias "La Enfermera" visitaba al "Snyper" en la cárcel indicando que era su pareja sentimental. 

EN CONTEXTO: Video: Capturan a la pareja sentimental de uno de los prófugos de Fraijanes II

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 10 de diciembre a Cristian Danilo Torres Flores, de 33 años, señalado por el delito de extorsión.

La captura se ejecutó en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, por una orden judicial emitida el pasado 6 de noviembre, según indicaron las autoridades.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Torre Flores es cónyuge de Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, alias "La Enfermera", detenida el pasado martes por el mismo delito.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Alias "La Enfermera" habitualmente realizaba visitas a la cárcel, reportada como conviviente de Wilfredo Alfredo Monzón, alias "Snyper", quién se encuentra prófugo tras escaparse de Fraijanes II.

Estas aprehensiones ocurren en seguimiento a la investigación para lograr la recaptura de reos que se fugaron de la prisión y por casos de extorsión, agregó la PNC.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar