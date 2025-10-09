Con tres goles en 20 minutos, Inglaterra golea a Gales en un amistoso

Con tres goles en los primeros 20 minutos de partido, Inglaterra se impuso 3-0 a Gales este jueves, en un amistoso disputado en el estadio de Wembley.
Los tantos de Morgan Rogers (minuto 3), Ollie Watkins (11) y Bukayo Saka (20) lanzaron a los "Three Lions" y dejaron noqueados a los "Red Dragons", que buscaron el gol en la segunda mitad, con grandes atajadas del guardameta inglés Jordan Pickford (56 y 72).
En el banquillo, el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quedó satisfecho con sus "excelentes" jugadores, pues expresó tras el encuentro que el triunfo "es un paso en la buena dirección".
Tuchel tan solo tuvo una queja: "El estadio estaba en silencio, los aficionados no dieron ninguna energía", lamentó. "¿Qué más podemos darles? Veinte minutos, tres goles, y la manera en la que hemos atacado a Gales, sin dejar que se movieran. Es un poco triste".
De esta manera, los ingleses ahora se enfocarán en su partido del próximo martes, cuando se vean las caras con Letonia, ya de vuelta en actividad de las eliminatorias europeas.