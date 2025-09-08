Guatemala espera recibir 3.4 millones de turistas este 2025

-

Fomentan un programa para exponer la riqueza cultural de Guatemala en el extranjero y así impulsar más el turismo.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que el país fijó como meta para este 2025 registrar un crecimiento turístico del 10 % en relación con el año pasado y se reportó que, hasta el momento, las proyecciones indican que se logrará dicho objetivo.

Harris Whitbeck, director del Inguat, informó que la meta para este año era llegar a un nivel de crecimiento del 10 % y que para julio ese porcentaje ha sido del 8 %, por lo que consideró que Guatemala está haciendo las cosas "muy bien".

"De enero a julio del 2025 recibimos 1.9 millones de visitantes no residentes que dejaron una derrama económica de US$ 743 millones (Q 5,692.3 millones). Entonces la proyección para 2025 es llegar a 3.4 millones de visitantes, vamos muy bien encaminados", aseveró el funcionario.

El país impulsa varios proyectos para dar a conoer el turismo comunitario de Guatemala. (Foto: Inguat / Soy502)

"Nos estamos posicionando en el mundo como un destino turístico de primer nivel", afirmó Whitbeck.

Trabajo con comunidades

Agregó que esto se logra no solo por el trabajo con las comunidades, sino con proyectos como Diseña con las manos, que es parte de una estrategia de promoción de Guatemala como destino de primer nivel.

Explicó que se utiliza la gran tradición textil y artesana de Guatemala para tener una nueva manera de hablar sobre el país y eso se ha logrado gracias a una exposición itinerante, que ha sido expuesta en varias ciudades europeas y que próximamente se presentará en México.

"Esto es importante porque el Inguat desde la diplomacia blanda apoya los esfuerzos del Gobierno. En el caso de México, la diplomacia tiene que ver con afianzar lazos y llevar desarrollo, particularmente al área de Petén", aseguró el director.

Agregó que en los festivales de artesanía participan miembros del movimiento nacional de tejedoras y se han llevado a cabo esfuerzos para comunicarse con ellas para servir de vehículo de comunicación para ellas.

Whitbeck aseguró que lo que se busca es que sean las tejedoras las que decidan cómo quieren dar a conocer su arte y cómo quieren preservar su artesanía y el talento textil que está sufriendo amenazas por la utilización de tecnología de impresión digital.