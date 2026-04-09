¡A bailar! Inguat abre audiciones para formar nuevo grupo de danza cultural

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El Inguat abre audiciones para conformar su nueva agrupación de danza. Si tienes entre 18 y 35 años y experiencia en danza, participa para representar a Guatemala en escenarios nacionales e internacionales.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció la apertura de audiciones para conformar una nueva agrupación de danza que representará a Guatemala en actividades culturales y turísticas a nivel nacional e internacional.

La convocatoria está dirigida a bailarinas y bailarines interesados en formar parte de este proyecto artístico, impulsado como una estrategia para fortalecer la proyección cultural del país.

Las audiciones se llevarán a cabo del 20 al 23 de abril, de 9:00 a 13:00 horas, en el estudio de danza del Inguat, ubicado en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

Hay audiciones abiertas para nueva agrupación de danza. (Foto: INGUAT)

Esta iniciativa busca integrar un elenco que refleje la diversidad de los pueblos guatemaltecos, promoviendo la identidad cultural y su difusión en escenarios vinculados al turismo, tanto dentro como fuera del país.

Requisitos y proceso de selección

La convocatoria está dirigida a personas entre 18 y 35 años, con al menos dos años de experiencia en agrupaciones reconocidas y formación en disciplinas como danza clásica, contemporánea, moderna, tradicional o urbana.

Asimismo, se valorará que los aspirantes cuenten con buena condición física, dominio técnico, expresión escénica y disposición para adaptarse a distintos estilos coreográficos.

La convocatoria promueve la cultura guatemalteca. (Foto: INGUAT)

Durante el proceso de audición, los participantes serán evaluados en aspectos como conciencia corporal, musicalidad, memoria de movimiento, improvisación y capacidad de interpretación, elementos clave para medir su desempeño escénico.

Asimismo, se tomará en cuenta su coordinación, energía, precisión técnica y la manera en que logran conectar con el público a través de la expresión artística.

Estos criterios permitirán identificar a los aspirantes con mayor potencial para integrar un grupo versátil, capaz de adaptarse a distintos estilos coreográficos y representar con calidad y profesionalismo la riqueza cultural de Guatemala.

La iniciativa fortalece la proyección cultural del país. (Foto: INGUAT)

Inscripción y resultados

Las personas interesadas, deberán completar su inscripción a través del formulario disponible en el sitio web institucional https://inguat.gob.gt/es/convocatoria antes del 15 de abril al mediodía, adjuntando su hoja de vida artística y una carta de motivación.

El proceso concluirá con la selección de entre 12 y 16 profesionales, procurando garantizar la representación de la diversidad cultural del país. Los resultados serán publicados el 30 de abril en los canales oficiales del Inguat.

Con esta convocatoria, el Inguat busca impulsar la profesionalización del talento artístico nacional y fortalecer la presencia de Guatemala en escenarios culturales, promoviendo su riqueza cultural como un elemento clave del desarrollo turístico.