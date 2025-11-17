Inguat presentará Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026 - 2036

-

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) se prepara para presentar en las próximas semanas el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, un proyecto que, según informó su director, Harris Whitbeck, marcará la hoja de ruta del sector durante la próxima década que entrará en vigencia a inicios del 2026.

Whitbeck explicó que la elaboración del plan ha representado uno de los esfuerzos más importantes del año. A diferencia de metodologías anteriores, el Inguat trabajó en conjunto con Organización Mundial del Turismo, encargada de guiar el proceso técnico.

¡Inicia la segunda fase de la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036!



Por primera vez en la historia, todos los sectores del ecosistema turístico —comunidades, autoridades ancestrales, emprendedores, empresarios, academia y gobierno— pic.twitter.com/sh8Ly5bQm7 — Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) July 8, 2025

Sin embargo, Inguat impulsó un enfoque más participativo e inclusivo logrando que el proyecto se construyera con aportes directos de todos los sectores del ecosistema turístico.

A lo largo de 2025 se realizaron múltiples talleres en diversas comunidades del país, donde se recopilaron insumos de pueblos indígenas, jóvenes, estudiantes, profesionales del turismo y guías comunitarios. El objetivo, afirmó Whitbeck, era que el plan no solo fuera dirigido al sector, sino creado por el propio sector turístico.

Organización Mundial del Turismo evalúa replicar el modelo del plan en otros países que también deben actualizar sus planes de turismo sostenible. (Foto: Inguat)

El modelo de participación implementado ha sido bien recibido que, según Whitbeck, la Organización Mundial del Turismo evalúa replicarlo en otros países que también deben actualizar sus planes de turismo sostenible.

El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 será presentado oficialmente ante la prensa y el público en las próximas semanas, y entrará en vigencia en enero de 2026.