Inicia otro juicio contra Kevin Malouf por malas prácticas médicas

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Este miércoles 8 de abril inició el juicio en contra del doctor Kevin Malouf. Este por un caso de malos procedimientos realizados a un paciente.

EN CONTEXTO: El otro juicio contra el cirujano Kevin Malouf por malos procedimientos

Por un segundo caso en su contra, Kevin Malouf, cirujano acusado de la muerte y desaparición del cuerpo de Floridalma Roque, enfrenta juicio en el Juzgado Primero de Paz. El debate oral y público inició este miércoles 8 de abril, luego que en dos ocasiones se suspendiera.

Malouf comparece a la audiencia por videoconferencia, debido a que sigue en prisión por el caso de Floridalma Roque, la otra paciente que perdió la vida bajo sus procedimientos estéticos.

En este juicio, Malouf enfrenta cargos por lesiones graves, por malos procedimientos en el ejercicio profesional.

Cirugía reconstructiva

El caso ocurrió en 2018, por una cirugía reconstructiva a la que se sometió un paciente, pero Malouf habría cortado el nervio peroneo lo que ocasionó una lesión irreversible.

Entre las pruebas en contra de Malouf, hay un audio en el cual admite su error. Además, existe un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que señala que la lesión ocasionada por Malouf, compromete la movilidad del paciente, además que debe tomar medicamentos todos los días.

El abogado de Malouf, Alejandro Arriaza, ha insistido en que las molestias del paciente son por descuidos durante la recuperación. El juicio podría demorar varios días.

En el juzgado de Paz, Kevin Malouf enfrenta juicio por lesiones graves. (Foto: Estuardo Paredes /Colaborador)

Proceso penal del Caso Floridalma Roque

El proceso penal en contra de Malouf y sus trabajadoras ha sido tortuoso para la familia de la víctima, Floridalma Roque. En repetidas ocasiones denunciaron que el juez que llevó el caso, Pedro Laynez, favoreció al acusado.

También surgieron audios en donde Malouf hablaba de supuestos sobornos en el sistema de justicia. Los querellantes recusaron al juez en dos ocasiones, aunque no lograron separarlo del caso.

El juez Laynez, en noviembre de 2024, envió a juicio a Malouf por homicidio culposo, fue la primera vez que le cambió el delito y lo benefició.

El MP y los querellantes se opusieron, pues señalan que sus acciones se encuadran en homicidio simple. En marzo de 2025, con el cambio de delito que otorgó Laynez, Malouf se somete a la aceptación de cargos y es condenado por homicidio culposo.

Pero como el MP y los querellantes apelaron la audiencia de noviembre de 2024, la Sala Primera, en mayo de 2024, otorga el amparo y ordena al juez Laynez repetir etapa intermedia y cambiar el delito.

Sin embargo, Laynez en junio de 2025, repite la audiencia e insiste en enviar a Malouf a juicio por homicidio culposo. Un día después, se excusa de conocer el proceso y ante esto, el expediente llega al juzgado quinto.

Ese juzgado, al conocer que se enviaba a juicio por homicidio culposo, señala que es un delito menor y remite el expediente a un juzgado de Paz. Mientras, ese juzgado de Paz, solicitó a Cámara Penal determinar si estaba facultado para conocer o no el proceso, al plantear un conflicto de competencia.

Desaparición y muerte de Floridalma Roque

Roque era paciente de Malouf y según las investigaciones del MP, la mujer murió durante una cirugía estética. El médico, de inmediato, aplicó un protocolo interno en su clínica para desaparecer el cuerpo Roque.

Malouf, incluso, simuló la salida de su paciente junto a su personal. La enfermera Susana Rojas abordó un taxi por aplicación fingiendo ser la paciente.

Sin embargo, se trató de un montaje para burlar las cámaras de seguridad, pero quedó en descubierto. Luego, el médico descuartizó el cuerpo de Roque y lo ocultó en una finca, propiedad de uno de sus amigos.

Tras varios meses de negarlo, finalmente el médico aceptó la culpa y señaló a los fiscales en dónde ocultó el cuerpo. El cuerpo fue localizado, sin embargo, Malouf aceptó la culpa, pero manifestó que no mató a la mujer.