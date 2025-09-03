Caso Vivienda Digna: inicia nuevo juicio contra el exalcalde Arnoldo Medrano

El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, enfrentó este miércoles el inicio de un nuevo juicio por el caso Vivienda Digna
Otras noticias: Exalcalde Arnoldo Medrano obtiene libertad bajo arresto domiciliario
El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, inició un nuevo juicio por el caso Vivienda Digna, en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, luego de retractarse del proceso de aceptación de cargos.
Medrano se sienta nuevamente en el banquillo de los acusados tras un largo proceso judicial. Aunque evitó un juicio completo en su momento mediante la aceptación de cargos, el caso ha sido reabierto.
Este juicio se repite por orden de una Sala de Apelaciones, que resolvió anular el procedimiento anterior y ordenar un nuevo debate para que se examinen de forma completa las pruebas y argumentos del Ministerio Público y la defensa.
Medrano, exalclade de Chinautla durante más de dos décadas, enfrenta acusaciones por peculado por sustracción, incumplimiento de deberes y asociación ilícita, vinculadas al mal manejo de fondos en proyectos habitacionales destinados a personas de escasos recursos.
El pasado lunes 1 de septiembre, seis extrabajadores de la Municipalidad de Chinautla fueron condenados en este mismo caso.
El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a penas de entre 6 meses y 8 años de prisión conmutables a los procesados. Según el fallo, los extrabajadores incurrieron en actos que perjudicaron los fondos públicos, aunque no se acreditó que formaran parte de una estructura criminal organizada.
Vivienda Digna
El caso Vivienda Digna fue revelado por el Ministerio Público (MP) en conjunto con la extinta CICIG, y documenta cómo, durante la gestión de Arnoldo Medrano, se desviaron fondos públicos mediante proyectos habitacionales que no se ejecutaron o que fueron adjudicados de forma irregular.
La investigación identificó a empresas de cartón, familiares y colaboradores cercanos beneficiándose directamente de los recursos municipales, afectando programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.