Caso Vivienda Digna: inicia nuevo juicio contra el exalcalde Arnoldo Medrano

El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, enfrentó este miércoles el inicio de un nuevo juicio por el caso Vivienda Digna

El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, inició un nuevo juicio por el caso Vivienda Digna, en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, luego de retractarse del proceso de aceptación de cargos.

Medrano se sienta nuevamente en el banquillo de los acusados tras un largo proceso judicial. Aunque evitó un juicio completo en su momento mediante la aceptación de cargos, el caso ha sido reabierto.

Según el MP durante la gestión de Arnoldo Medrano, se desviaron fondos públicos en proyectos de vivienda que no se ejecutaron. (Foto: Wilder López/Soy502)

Este juicio se repite por orden de una Sala de Apelaciones, que resolvió anular el procedimiento anterior y ordenar un nuevo debate para que se examinen de forma completa las pruebas y argumentos del Ministerio Público y la defensa.

Reinicia juicio contra Arnoldo Medrano por millonario desfalco en Chinautla. (Foto: Wilder López/Soy502)

Medrano, exalclade de Chinautla durante más de dos décadas, enfrenta acusaciones por peculado por sustracción, incumplimiento de deberes y asociación ilícita, vinculadas al mal manejo de fondos en proyectos habitacionales destinados a personas de escasos recursos.

Proceso judicial se reanuda con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad del exjefe edil. (Foto: Wilder López/Soy502)

El pasado lunes 1 de septiembre, seis extrabajadores de la Municipalidad de Chinautla fueron condenados en este mismo caso.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a penas de entre 6 meses y 8 años de prisión conmutables a los procesados. Según el fallo, los extrabajadores incurrieron en actos que perjudicaron los fondos públicos, aunque no se acreditó que formaran parte de una estructura criminal organizada.

¡ATENCIÓN! Exalcalde Arnoldo Medrano obtiene libertad bajo arresto domiciliario



La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó medidas sustitutivas al exalcalde de Chinautla:https://t.co/pN1OTdtaF3 pic.twitter.com/PLJsp0odzR — Soy 502 (@soy_502) July 28, 2025

Vivienda Digna

El caso Vivienda Digna fue revelado por el Ministerio Público (MP) en conjunto con la extinta CICIG, y documenta cómo, durante la gestión de Arnoldo Medrano, se desviaron fondos públicos mediante proyectos habitacionales que no se ejecutaron o que fueron adjudicados de forma irregular.

La investigación identificó a empresas de cartón, familiares y colaboradores cercanos beneficiándose directamente de los recursos municipales, afectando programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.